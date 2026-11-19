https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/trumptan-cine-casusluk-aciklamasi-biz-daha-iyisini-yapiyoruz-1110459035.html

Trump'tan Çin'e casusluk açıklaması: 'Biz daha iyisini yapıyoruz'

Trump'tan Çin'e casusluk açıklaması: 'Biz daha iyisini yapıyoruz'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Pekin'in karşılıklı casusluk faaliyetleri yürüttüğünü kabul ederek ABD'nin istihbarat toplamada Çin'den daha başarılı... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:51+0300

dünya

abd

donald trump

şi cinping

çin

pekin

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılan Trump, Fox News'e verdiği röportajda iki ülke arasındaki istihbarat faaliyetlerine ilişkin soruları yanıtladı.Trump, Çin'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetleri hakkındaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Pekin yönetiminden casusluk faaliyetlerine son vermesini isteyip istemeyeceği sorulan Trump, Çin'in de Washington'dan aynı talepte bulunabileceğini belirterek böyle bir isteği kabul edip etmeyeceğinden emin olmadığını söyledi.ABD Başkanı, Çin ile ekonomik ilişkilerin sürdürülmesine de önem verdiğini vurgulayarak iki ülke arasında yoğun ticari faaliyetler bulunduğunu ifade etti.Çinli casus olduğu iddia edilen kadın hakkında açıklamaRöportajda, teknoloji şirketi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın, Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile yaşadığı ilişki de gündeme geldi.Trump, söz konusu iddiayı Şi Cinping ile görüşmesinde gündeme getirip getirmediği sorusuna, konudan kısaca bahsetmiş olabileceği yanıtını verdi.Alice Huang'ın casus olduğuna ilişkin bir bilgiye sahip olmadığını belirten Trump, kadının bilgisayar çipleri satın alan bir iş insanı olduğunu ifade etti.Trump, söz konusu çiplerin satın alınma biçiminin uygun olup olmadığını bilmediğini ancak ABD'nin Çin'e çip satışına izin verdiğini ve bu ticaretten gelir elde etmek istediğini dile getirdi.New York Times'ın haberine göre Trump'a, mayıs ayında Çin'e giderken başkanlık uçağında verilen istihbarat brifinginde Jensen Huang'ın Çinli casus olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişki yaşadığı bilgisi aktarılmıştı.Trump, röportajda ayrıca ABD'de hafta boyunca çeşitli teknoloji şirketlerini, bankaları, hava yolu sistemlerini ve kamu kurumlarını etkileyen kesintilerin birbirinden bağımsız olaylar olduğunu savundu. Kesintileri şirketlerin yeni ekipman kurulumları sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilişkilendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bati-medyasi-rusya-cin-ve-abd-arasindaki-zirve-tek-kutuplu-dunyanin-sonuna-isaret-ediyor-1110458409.html

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abd, donald trump, şi cinping, çin, pekin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)