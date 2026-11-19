https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/trump-kotu-ya-da-zayif-bir-baskanimiz-olsa-bile-gorev-suresini-asacak-bir-anlasmaya-sahip-olmak-1110439094.html

Trump: Kötü ya da zayıf bir başkanımız olsa bile, görev süresini aşacak bir anlaşmaya sahip olmak istiyorum

Trump: Kötü ya da zayıf bir başkanımız olsa bile, görev süresini aşacak bir anlaşmaya sahip olmak istiyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin ile ABD'nin ulusal çıkarlarını uzun vadede güvence altına alacak bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Trump, olası... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T04:37+0300

2026-11-19T04:37+0300

2026-11-19T04:37+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, yönetim değişikliklerinden etkilenmeyecek ve gelecek başkanlık dönemlerinde de ABD'nin çıkarlarını koruyacak uzun vadeli bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyledi:Fox News'e konuşan Trump, Rusya ve Çin ile nükleer silahların azaltılmasına yönelik olası bir uzlaşmaya da değinerek, ABD'nin nükleer cephaneliğinden 2 bin savaş başlığının çıkarılmasının kolay olmayacağını söyledi:Trump, nükleer silahların azaltılması kapsamında ABD, Rusya ve Çin'de denetimler yapılması olasılığını ise "Bence sorun yok" şklinde cevaplandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abdnin-ilk-musluman-senatoru-sayed-donald-habibi-ara-secimler-zordu-anliyorum-1110438933.html

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