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Trump: Kötü ya da zayıf bir başkanımız olsa bile, görev süresini aşacak bir anlaşmaya sahip olmak istiyorum
Trump: Kötü ya da zayıf bir başkanımız olsa bile, görev süresini aşacak bir anlaşmaya sahip olmak istiyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin ile ABD'nin ulusal çıkarlarını uzun vadede güvence altına alacak bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Trump, olası... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, yönetim değişikliklerinden etkilenmeyecek ve gelecek başkanlık dönemlerinde de ABD'nin çıkarlarını koruyacak uzun vadeli bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyledi:Fox News'e konuşan Trump, Rusya ve Çin ile nükleer silahların azaltılmasına yönelik olası bir uzlaşmaya da değinerek, ABD'nin nükleer cephaneliğinden 2 bin savaş başlığının çıkarılmasının kolay olmayacağını söyledi:Trump, nükleer silahların azaltılması kapsamında ABD, Rusya ve Çin'de denetimler yapılması olasılığını ise "Bence sorun yok" şklinde cevaplandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abdnin-ilk-musluman-senatoru-sayed-donald-habibi-ara-secimler-zordu-anliyorum-1110438933.html
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abd, donald trump, rusya, çin
abd, donald trump, rusya, çin
Trump: Kötü ya da zayıf bir başkanımız olsa bile, görev süresini aşacak bir anlaşmaya sahip olmak istiyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin ile ABD'nin ulusal çıkarlarını uzun vadede güvence altına alacak bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Trump, olası bir nükleer silahsızlanma anlaşması kapsamında ABD'nin nükleer cephaneliğini 2 bin savaş başlığı azaltmasının ise kendisi açısından da zor olacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, yönetim değişikliklerinden etkilenmeyecek ve gelecek başkanlık dönemlerinde de ABD'nin çıkarlarını koruyacak uzun vadeli bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyledi:
Kalıcı olabilecek bir anlaşma istiyorum. Kötü ya da zayıf bir başkanımız olsa bile, görev süresini aşacak bir anlaşmaya sahip olmak istiyorum
Fox News'e konuşan Trump, Rusya ve Çin ile nükleer silahların azaltılmasına yönelik olası bir uzlaşmaya da değinerek, ABD'nin nükleer cephaneliğinden 2 bin savaş başlığının çıkarılmasının kolay olmayacağını söyledi:
"Eğer bir anlaşma yapabilseydik, bu gerçekten çok zor olurdu. Bana nükleer gücünüzü 2 bin azaltın deseydiniz, bu benim için de zor bir karar olurdu. Karşı taraf bana bakıp 'Peki, bunu yapacağız ama siz de nükleer silahlarınızı 2 bin azaltacak mısınız?' diye sorarsa, bu oldukça zor bir mesele. Muhtemelen onlar için de aynı derecede zor olacaktır."
Trump, nükleer silahların azaltılması kapsamında ABD, Rusya ve Çin'de denetimler yapılması olasılığını ise "Bence sorun yok" şklinde cevaplandırdı.