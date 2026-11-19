https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abdnin-ilk-musluman-senatoru-sayed-donald-habibi-ara-secimler-zordu-anliyorum-1110438933.html

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed: Donald, habibi, ara seçimler zordu anlıyorum

ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed: Donald, habibi, ara seçimler zordu anlıyorum

Sputnik Türkiye

ABD'de ara seçimlerde ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilen Abdul el-Sayed, Trump'a Arapça 'habibi' diye hitap ederek tüm vatandaşları kapsayan bir sağlık... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T03:48+0300

2026-11-19T03:48+0300

2026-11-19T04:11+0300

dünya

abd

donald trump

abdul el-sayed

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ABD'de ara seçimlerin ardından senatör seçilen Abdul el-Sayed, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla Başkan Donald Trump'a seslendi. Trump'a Arapça 'habibi' (canım) diye hitap eden Sayed, sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir olmasını sağlayacak ortak bir politika geliştirmeyi önerdi:Bu hedefe ulaşması için Trump'a bir öneri sunan Sayed, 'Trump Care For All' adını verdiği ve başkanın ismini taşıyacak, tüm vatandaşlara sağlık hizmeti sunulmasını amaçlayan bir politika üzerinde birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.Videoda Trump'ın yapay zeka kullanılarak doktor gibi gösterildiği görsele ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı tanıyan 'Altın Kart' programına da değinen Sayed, sağlık hizmetlerinin toplumun öncelikli taleplerinden biri olduğunu vurguladı.Paylaşımına eklediği notta da Trump'a çağrısını yineleyen Sayed, "Donald, bu hastaları iyileştirmek için bir fırsat. (Şu yapay zeka görselinde olduğu gibi, hangisini kastettiğimi biliyorsun)" ifadelerine yer verdi.Sayed, JD Vance'e de 'habibi' diye seslenmiştiAbdul el-Sayed, ara seçimlerdeki zaferinin ardından yaptığı konuşmada ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e de Arapça "habibi" diye hitap etmişti.Vance'e seslenen Sayed, "JD, habibi, ocak ayında bana yemin ettirmekle anayasal olarak yükümlü olman gerçeğinde gerçekten ilginç bir ironi var" ifadelerini kullanmıştı.3 Ocak 2027'de yemin etmesi beklenen Sayed, bu tarihte Kongre'deki görevine başlayacak.

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