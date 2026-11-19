https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/tcdd-duyurdu-ogretmenlere-tren-biletlerinde-yuzde-50-indirim-1110455579.html

TCDD duyurdu: Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

TCDD duyurdu: Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Sputnik Türkiye

TCDD, Öğretmenler Haftası nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T12:58+0300

2026-11-19T12:58+0300

2026-11-19T12:58+0300

türki̇ye

tcdd

yüksek hızlı tren (yht)

öğretmen

24 kasım öğretmenler günü

indirimli tren bileti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105330419_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_bb067794d3f1e1015c9623663c215cd7.jpg

TCDD Taşımacılık AŞ, Öğretmenler Haftası dolayısıyla 24-30 Kasım’da öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. Yüzde 50 indirim, yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde geçerli olacak.Öğretmenlere hangi biletler indirimli olacak?TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, kampanyanın uygulanacağı tarihler ve bilet tarifesiyle ilgili şunları söyledi:"Bu yıl da geleneğimizi sürdürerek 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere yüksek YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulayacağız. İndirim, belirtilen tarihler arasında öğretmen tarifesi ile satın alınacak biletlerde geçerli olacak."Yüzde 50 indirim standart tam bilet ücreti üzerinden hesaplanacak. Ek hizmet ücretleri kampanya kapsamı dışında kalacak. Yalçın, öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim uygulandığını da hatırlattı.İndirimli bilet nereden alınır?Geçen sene kampanyadan 12 binden fazla öğretmenin yararlandığını söyleyen Yalçın, indirimli biletlerin TCDD'nin internet sitesinden, mobil uygulamadan ve gişelerden alınabileceğini söyledi. Kampanyadan her öğretmen yararlanabilecek mi?Kampanya, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlıkça onaylanmış her tür ve kademedeki resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenleri kapsıyor. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları da indirimden yararlanabiliyor.Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan tüm öğretim elemanları da kampanya kapsamında yer alıyor. Yurt dışında görev yapan Türk uyruklu öğretmenler de indirimli bilet alabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/umut-ogretmen-dagin-yamacinda-tek-derslikli-okulda-iki-kardes-ogrencisine-umut-oluyor-1109120887.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tcdd, yüksek hızlı tren (yht), öğretmen, 24 kasım öğretmenler günü, indirimli tren bileti