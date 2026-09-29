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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/umut-ogretmen-dagin-yamacinda-tek-derslikli-okulda-iki-kardes-ogrencisine-umut-oluyor-1109120887.html
Umut Öğretmen, dağın yamacında tek derslikli okulda, iki kardeş öğrencisine umut oluyor
Umut Öğretmen, dağın yamacında tek derslikli okulda, iki kardeş öğrencisine umut oluyor
Sputnik Türkiye
Van Bahçesaray ilçesinin kırsal Arvas Mahallesi'nde tek derslikli okulda öğretmen olan Umut Demir, kardeş olan iki öğrencisini geleceğe hazırlıyor. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T12:02+0300
2026-09-29T12:02+0300
yaşam
bahçesaray
i̇lkokul
öğretmen
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Van Bahçesaray ilçesine bağlı kırsan Arvas Mahallesi'ne 1.5 yıl önce atanan sınıf öğretmeni Umut Demir, kardeş olan birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Muhammed ve üçüncü sınıf öğrencisi Mustafa Kızılarslan'a en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Öğretmen Umut Demir, "Okulda benim de öğrencilerimin de arkadaşı yok. Burada öğrencilerimin hem öğretmeni hem de arkadaşı oluyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Gün boyunca birlikte oyunlar oynuyoruz, geziyoruz ve ders işliyoruz. Bu şartlarda onlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye çalışmalarını anlattı. Kardeşlerden birini mezun ettiSınıf öğretmeni Umut Demir, 1,5 yıl önce ilçeye 11 kilometre uzaklıktaki mahallede bulunan Trakya İlkokuluna atandı. İlk görev yerinde eğitim gören üç kardeşten ikisini mezun eden Demir, ailenin bir çocuğunun daha okula başlamasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılına iki öğrenciyle başladı.Dağın yamacında tek derslikli okul Dağın yamacına kurulan tek derslikli okulda müdür yetkili olarak görev yapan Demir, birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Muhammed ve üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Mustafa Kızılarslan'ı en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Kışın yolu sürekli kapanan mahallede hem okulun işlerini yapan hem de öğrencilerini geleceğe hazırlayan Demir, ders saatleri dışında da kardeşlerle oyunlar oynayıp etkinlikler düzenleyerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.Hem öğretmenleri hem de arkadaşları oldu Demir, ilk görev yeri olan okula atandığında okulda sadece 3 kardeşin eğitim gördüğünü ve bunlardan 2'sinin geçen dönem mezun olduğunu söyledi. Aileden bir çocuğun bu yıl eğitime başladığını anlatan Demir, "Şu anda okulda kardeş olan 2 öğrencim bulunuyor. Bahçesaray merkezde oturuyorum. Merkez ile okulun arası 11 kilometre. Servisler buraya çıkamadığı için 2 kilometrelik bölümü yürüyorum. Okulda öğrencilerimi karşılayarak derse başlıyorum" dedi.Okulun tek öğretmeni olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Okulda benim de öğrencilerimin de arkadaşı yok. Burada öğrencilerimin hem öğretmeni hem de arkadaşı oluyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Gün boyunca birlikte oyunlar oynuyoruz, geziyoruz ve ders işliyoruz. Bu şartlarda onlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerim de derslerini dikkatle dinliyor. Oldukça azimliler. Biri pilot, diğeri ise asker olmak istiyor. İnşallah bu azimle devam ettikleri sürece güzel yerlere geleceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.Biri pilot biri asker olmak istiyorÖğrenci Mustafa Kızılarslan ise mahalledeki okulda daha önce ağabeylerinin mezun olduğunu belirterek, "Şu anda okuldaki tek arkadaşım, kardeşim Muhammed. Kardeşimle beraber sabahları okula geliyorum. Öğretmenimizle çok güzel dersler işliyoruz. Teneffüste birlikte oyunlar oynuyoruz. Büyüyünce pilot olmak istiyorum." diye konuştu. Muhammed Kızılarslan da büyüyünce asker olmak istediğini ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi.
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bahçesaray, i̇lkokul, öğretmen
bahçesaray, i̇lkokul, öğretmen

Umut Öğretmen, dağın yamacında tek derslikli okulda, iki kardeş öğrencisine umut oluyor

12:02 29.09.2026
öğretmen
öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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Van Bahçesaray ilçesinin kırsal Arvas Mahallesi'nde tek derslikli okulda öğretmen olan Umut Demir, kardeş olan iki öğrencisini geleceğe hazırlıyor.
Van Bahçesaray ilçesine bağlı kırsan Arvas Mahallesi'ne 1.5 yıl önce atanan sınıf öğretmeni Umut Demir, kardeş olan birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Muhammed ve üçüncü sınıf öğrencisi Mustafa Kızılarslan'a en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Öğretmen Umut Demir, "Okulda benim de öğrencilerimin de arkadaşı yok. Burada öğrencilerimin hem öğretmeni hem de arkadaşı oluyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Gün boyunca birlikte oyunlar oynuyoruz, geziyoruz ve ders işliyoruz. Bu şartlarda onlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye çalışmalarını anlattı.
öğretmen
öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
öğretmen

Kardeşlerden birini mezun etti

Sınıf öğretmeni Umut Demir, 1,5 yıl önce ilçeye 11 kilometre uzaklıktaki mahallede bulunan Trakya İlkokuluna atandı. İlk görev yerinde eğitim gören üç kardeşten ikisini mezun eden Demir, ailenin bir çocuğunun daha okula başlamasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılına iki öğrenciyle başladı.

Dağın yamacında tek derslikli okul

Dağın yamacına kurulan tek derslikli okulda müdür yetkili olarak görev yapan Demir, birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Muhammed ve üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Mustafa Kızılarslan'ı en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Kışın yolu sürekli kapanan mahallede hem okulun işlerini yapan hem de öğrencilerini geleceğe hazırlayan Demir, ders saatleri dışında da kardeşlerle oyunlar oynayıp etkinlikler düzenleyerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.
öğretmen
öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
öğretmen

Hem öğretmenleri hem de arkadaşları oldu

Demir, ilk görev yeri olan okula atandığında okulda sadece 3 kardeşin eğitim gördüğünü ve bunlardan 2'sinin geçen dönem mezun olduğunu söyledi. Aileden bir çocuğun bu yıl eğitime başladığını anlatan Demir, "Şu anda okulda kardeş olan 2 öğrencim bulunuyor. Bahçesaray merkezde oturuyorum. Merkez ile okulun arası 11 kilometre. Servisler buraya çıkamadığı için 2 kilometrelik bölümü yürüyorum. Okulda öğrencilerimi karşılayarak derse başlıyorum" dedi.
Okulun tek öğretmeni olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Okulda benim de öğrencilerimin de arkadaşı yok. Burada öğrencilerimin hem öğretmeni hem de arkadaşı oluyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Gün boyunca birlikte oyunlar oynuyoruz, geziyoruz ve ders işliyoruz. Bu şartlarda onlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerim de derslerini dikkatle dinliyor. Oldukça azimliler. Biri pilot, diğeri ise asker olmak istiyor. İnşallah bu azimle devam ettikleri sürece güzel yerlere geleceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.
öğretmen
öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
öğretmen

Biri pilot biri asker olmak istiyor

Öğrenci Mustafa Kızılarslan ise mahalledeki okulda daha önce ağabeylerinin mezun olduğunu belirterek, "Şu anda okuldaki tek arkadaşım, kardeşim Muhammed. Kardeşimle beraber sabahları okula geliyorum. Öğretmenimizle çok güzel dersler işliyoruz. Teneffüste birlikte oyunlar oynuyoruz. Büyüyünce pilot olmak istiyorum." diye konuştu. Muhammed Kızılarslan da büyüyünce asker olmak istediğini ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi.
okul güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
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