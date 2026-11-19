https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/stubb-trump-avrupali-liderlere-moskova-ile-dogrudan-temas-kurma-cagrisi-yapti-1110477148.html

Stubb: Trump, Avrupalı liderlere Moskova ile doğrudan temas kurma çağrısı yaptı

Stubb: Trump, Avrupalı liderlere Moskova ile doğrudan temas kurma çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova ile doğrudan iletişim kurmaları... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T23:34+0300

2026-11-19T23:34+0300

2026-11-19T23:34+0300

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Berlin’de düzenlenen “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısının ardından gazetecilere konuşan Stubb, Trump’ın Air Force One uçağından arayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini söyledi.Stubb, “Başkan Trump’ın Avrupalılara ilettiği mesajlardan biri, artık Putin ile doğrudan temas kurulmasının faydalı olacağı yönündeydi” dedi.Putin perşembe günü Çin’in Shenzhen kentinde yaptığı açıklamada, Rus tarafının Avrupalı yetkilileri Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşlerini dinlemek üzere diplomatik kanallardan Moskova’ya davet ettiğini belirtmişti.Rus lider ayrıca, Avrupalıların olası bir ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermekten söz etmelerinin esasen barışa izin vermeyeceklerinin ilanı olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/burnham-gonulluler-koalisyonu-guvenlik-muzakerelerine-hazir-1110476321.html

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alexander stubb, finlandiya, donald trump, vladimir putin, şi cinping, rusya, ukrayna, berlin, avrupa