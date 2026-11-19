https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/stubb-trump-avrupali-liderlere-moskova-ile-dogrudan-temas-kurma-cagrisi-yapti-1110477148.html
Stubb: Trump, Avrupalı liderlere Moskova ile doğrudan temas kurma çağrısı yaptı
Stubb: Trump, Avrupalı liderlere Moskova ile doğrudan temas kurma çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova ile doğrudan iletişim kurmaları... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T23:34+0300
2026-11-19T23:34+0300
2026-11-19T23:34+0300
dünya
alexander stubb
finlandiya
donald trump
vladimir putin
şi cinping
rusya
ukrayna
berlin
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104340210_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_d6a7e737703dfe27d1b022e920a7eb45.jpg
Berlin’de düzenlenen “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısının ardından gazetecilere konuşan Stubb, Trump’ın Air Force One uçağından arayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini söyledi.Stubb, “Başkan Trump’ın Avrupalılara ilettiği mesajlardan biri, artık Putin ile doğrudan temas kurulmasının faydalı olacağı yönündeydi” dedi.Putin perşembe günü Çin’in Shenzhen kentinde yaptığı açıklamada, Rus tarafının Avrupalı yetkilileri Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşlerini dinlemek üzere diplomatik kanallardan Moskova’ya davet ettiğini belirtmişti.Rus lider ayrıca, Avrupalıların olası bir ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermekten söz etmelerinin esasen barışa izin vermeyeceklerinin ilanı olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/burnham-gonulluler-koalisyonu-guvenlik-muzakerelerine-hazir-1110476321.html
finlandiya
rusya
ukrayna
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104340210_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_c4fd31c2c9a17bf85a5d8ac8ba4eac99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alexander stubb, finlandiya, donald trump, vladimir putin, şi cinping, rusya, ukrayna, berlin, avrupa
alexander stubb, finlandiya, donald trump, vladimir putin, şi cinping, rusya, ukrayna, berlin, avrupa
Stubb: Trump, Avrupalı liderlere Moskova ile doğrudan temas kurma çağrısı yaptı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova ile doğrudan iletişim kurmaları yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.
Berlin’de düzenlenen “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısının ardından gazetecilere konuşan Stubb, Trump’ın Air Force One uçağından arayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini söyledi.
Stubb, “Başkan Trump’ın Avrupalılara ilettiği mesajlardan biri, artık Putin ile doğrudan temas kurulmasının faydalı olacağı yönündeydi” dedi.
Putin perşembe günü Çin’in Shenzhen kentinde yaptığı açıklamada, Rus tarafının Avrupalı yetkilileri Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşlerini dinlemek üzere diplomatik kanallardan Moskova’ya davet ettiğini belirtmişti.
Rus lider ayrıca, Avrupalıların olası bir ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermekten söz etmelerinin esasen barışa izin vermeyeceklerinin ilanı olduğunu ifade etmişti.