https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/burnham-gonulluler-koalisyonu-guvenlik-muzakerelerine-hazir-1110476321.html

Burnham: Gönüllüler Koalisyonu güvenlik müzakerelerine hazır

Burnham: Gönüllüler Koalisyonu güvenlik müzakerelerine hazır

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, “Gönüllüler Koalisyonu” ülkelerinin Avrupa güvenliği konusunda ciddi müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T22:49+0300

2026-11-19T22:49+0300

2026-11-19T22:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

gönüllüler koalisyonu

andy burnham

i̇ngiltere

rusya

ukrayna

avrupa

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‘Gönüllüler Koalisyonu’nun basın toplantısında konuşan Burnham, Avrupa güvenliğine ilişkin ciddi görüşmelere katılmaya hazır olduklarını belirtti.Burnham, “Aynı ölçüde ciddi bir yaklaşım sergilenmesi koşuluyla Avrupa güvenliği konusundaki kapsamlı müzakerelere katılmaya hazırız. Ancak, bu görüşmelerin yalnızca Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasına varılmasının ardından yapılması son derece önemli” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/merz-ukrayna-krizi-yalnizca-diplomatik-cozumle-sona-erebilir-1110476176.html

i̇ngiltere

rusya

ukrayna

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gönüllüler koalisyonu, andy burnham, i̇ngiltere, rusya, ukrayna, avrupa