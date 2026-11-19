https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/burnham-gonulluler-koalisyonu-guvenlik-muzakerelerine-hazir-1110476321.html
Burnham: Gönüllüler Koalisyonu güvenlik müzakerelerine hazır
Burnham: Gönüllüler Koalisyonu güvenlik müzakerelerine hazır
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, “Gönüllüler Koalisyonu” ülkelerinin Avrupa güvenliği konusunda ciddi müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T22:49+0300
2026-11-19T22:49+0300
2026-11-19T22:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
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andy burnham
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rusya
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‘Gönüllüler Koalisyonu’nun basın toplantısında konuşan Burnham, Avrupa güvenliğine ilişkin ciddi görüşmelere katılmaya hazır olduklarını belirtti.Burnham, “Aynı ölçüde ciddi bir yaklaşım sergilenmesi koşuluyla Avrupa güvenliği konusundaki kapsamlı müzakerelere katılmaya hazırız. Ancak, bu görüşmelerin yalnızca Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasına varılmasının ardından yapılması son derece önemli” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/merz-ukrayna-krizi-yalnizca-diplomatik-cozumle-sona-erebilir-1110476176.html
i̇ngiltere
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gönüllüler koalisyonu, andy burnham, i̇ngiltere, rusya, ukrayna, avrupa
gönüllüler koalisyonu, andy burnham, i̇ngiltere, rusya, ukrayna, avrupa
Burnham: Gönüllüler Koalisyonu güvenlik müzakerelerine hazır
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, “Gönüllüler Koalisyonu” ülkelerinin Avrupa güvenliği konusunda ciddi müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.
‘Gönüllüler Koalisyonu’nun basın toplantısında konuşan Burnham, Avrupa güvenliğine ilişkin ciddi görüşmelere katılmaya hazır olduklarını belirtti.
Burnham, “Aynı ölçüde ciddi bir yaklaşım sergilenmesi koşuluyla Avrupa güvenliği konusundaki kapsamlı müzakerelere katılmaya hazırız. Ancak, bu görüşmelerin yalnızca Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasına varılmasının ardından yapılması son derece önemli” dedi.