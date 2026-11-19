https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/sputnik-rus-ve-mogol-gazetecileri-ulan-baturdaki-medya-forumunda-bulusturdu-1110471024.html

Sputnik, Rus ve Moğol gazetecileri Ulan Batur’daki medya forumunda buluşturdu

Sputnik, Rus ve Moğol gazetecileri Ulan Batur’daki medya forumunda buluşturdu

Sputnik Türkiye

Rusya-Moğolistan Medya Forumu, Sputnik’in öncülüğünde 19 Kasım’da Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da düzenlendi. İki ülkeden 70’i aşkın gazeteci, medya... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T17:45+0300

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2026-11-19T17:45+0300

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İlk kez gerçekleştirilen forum; Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu, Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı ile Moğolistan Gazeteciler Birliği tarafından organize edildi.Forumun açılışına Rusya’nın Moğolistan Büyükelçisi Aleksey Yevsikov, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü R. Nyamdavaa, Moğolistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve İletişim Bakanlığı Devlet Sekreteri Ç. Zolbayar ile Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı yetkilisi M. G. Arzamanov katıldı.Büyükelçi Yevsikov, iki ülke gazetecileri arasında sürekli temasların yeniden kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Rusça ve Moğolca bilen uzmanların yetiştirilmesi, karşılıklı basın turları ve staj programlarının düzenlenmesi ile içerik paylaşım kanallarının oluşturulması gerektiğini söyledi.Moğolistan Gazeteciler Birliği Başkanı L. Ninjjamts da Moğol gazetecilerin gelişmeleri farklı bakış açılarından ve nesnel biçimde aktarabilmesine imkan sağlayacak daha fazla bilgi kanalına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yapay zekanın medyada yaygınlaşmasının yanlış ve yanıltıcı bilgilerle mücadelede yeni zorluklar doğurduğunu ifade etti.Forumun özel konuğu olan Moğolistan’ın üçüncü Cumhurbaşkanı Nambaryn Enkhbayar ise etkinliğin iki halk arasındaki karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine, gazeteciler arasındaki mesleki ilişkilerin geliştirilmesine ve bilgi ile kültür alışverişinin artırılmasına katkı sağladığını kaydetti.Katılımcılar, Rus ve Moğol medya kuruluşlarının ortak çalışma modellerini, algoritmalar ve güncel eğilimler karşısında ulusal kimlik ile kültürel değerlerin korunmasını ve dünya haberlerinin yerel izleyiciye anlaşılır biçimde aktarılmasını görüştü.Sputnik Uzak Ülkeler Direktörü Olga Lisogor, Rusya ve Moğolistan’ın birbirleri hakkındaki bilgileri çoğu zaman aracılar üzerinden edindiğine dikkati çekerek, “Bu, komşuların birbirleri hakkında başka bir şehrin sakinlerinden bilgi almasına benziyor. Doğrudan iletişim kurmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu forum da bu yönde atılmış önemli bir adımdır” dedi.

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