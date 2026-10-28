https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/kiselevden-kuresel-cogunluk-vurgusu-putinin-torunlari-cince-ceviri-yapacak-oglum-swahili-dilini-1109931970.html

Kiselev'den küresel çoğunluk vurgusu: Putin'in torunları Çince çeviri yapacak, oğlum Swahili dilini konuşuyor

Kiselev'den küresel çoğunluk vurgusu: Putin'in torunları Çince çeviri yapacak, oğlum Swahili dilini konuşuyor

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, Rusya'nın Batı dışında kalan dünyaya yönelişinin aile yaşamına kadar yansıdığını belirterek bu durumun günümüz... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T13:57+0300

2026-10-28T13:57+0300

2026-10-28T14:36+0300

rusya-afrika zirvesi 2026

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rusya-afrika zirvesi

dmitriy kiselev

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya'nın yönünü 'küresel çoğunluğa' çevirdiğini ve bu dönüşümün aile düzeyinde başladığını ifade etti.Rusya-Afrika Medya Forumu 2026'da konuşan Kiselev, Rus toplumunda Asya ve Afrika kültürlerine dönük ilgide belirgin bir artış yaşandığını vurguladı.Kendi ailesinden ve devlet kademesinden örnekler veren Kiselev, "Putin'in torunları onun için Çinceden çeviri yapacak, benim oğlum ise şimdiden akıcı şekilde Swahili dilini konuşuyor, bunlar günümüz Rusya'sının simgeleridir" değerlendirmesinde bulundu.'Rus toplumunun medeniyet ufku genişliyor'Akranlarının büyük bir kısmının çocuklarını Asya ve Afrika kültürlerine saygı duygusuyla yetiştirdiğini belirten Kiselev, bu adımların Rus toplumunun medeniyet ufkunu genişlettiğini kaydetti.'Sputnik aracılığıyla sömürgeci geçmişi olmayan adil Rusya imajını yansıtıyoruz'Kiselev, Rusya-Afrika Medya Forumu 2026'da yaptığı konuşmada, Sputnik aracılığıyla Batılı ülkelerin aksine sömürge geçmişi olmayan adil bir Rusya imajını aktardıklarını da söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ryabkov-afrika-bricsin-ana-vektorlerinden-biri-olacak-1109922427.html

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rusya, asya, rossiya segodnya, afrika, rusya-afrika zirvesi, dmitriy kiselev, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik