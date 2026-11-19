https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/somaliden-baeye-72-saat-sure-buyukelcinin-ulkeyi-terk-etmesi-istendi-1110473059.html

Somali'den BAE'ye 72 saat süre: Büyükelçinin ülkeyi terk etmesi istendi

Somali'den BAE'ye 72 saat süre: Büyükelçinin ülkeyi terk etmesi istendi

Sputnik Türkiye

Somali hükümeti, ülkenin egemenliğine saygı göstermediği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisinin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T19:16+0300

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birleşik arap emirlikleri (bae)

somali

abu dabi

somaliland

mogadişu

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Somali Enformasyon Bakanı Abdifatah Kasim Mohamud, perşembe günü başkent Mogadişu'da düzenlediği basın toplantısında, BAE Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi kararının Başbakan Hamza Abdi Barre başkanlığındaki kabine toplantısında alındığını açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Abu Dabi yönetiminin Somali'nin egemenliğine yönelik tutumu gösterildi. Hükümet ayrıca ülkenin birliğini korumak amacıyla diplomatik ve siyasi önlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.BAE'ye silahlı gruplara destek suçlamasıSomali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, hafta başında BAE'yi federal hükümetin denetimi dışındaki silahlı güçleri desteklemek ve ülkenin birliğini zayıflatmakla suçladı.Mogadişu yönetimi, vatandaşlara ve toplum liderlerine BAE'nin müdahalelerine karşı birlik çağrısında bulunurken alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli önlemlerin uygulanacağını duyurdu.BAE Devlet Başkanı'nın diplomasi danışmanı Enver Gargaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahmud'un kişisel hesaplarını Somali'nin ulusal çıkarlarının önüne koyduğunu savundu.İki ülke arasındaki anlaşmazlık, Somali hükümetinin ocak ayında BAE ile liman işletmeciliği, kamu kurumları, güvenlik ve savunma işbirliğini kapsayan anlaşmaları iptal etmesiyle derinleşmişti.Ancak BAE ile ilişkileri bulunan Somaliland, Puntland ve Jubbaland yönetimleri, federal hükümetin kendi bölgelerini ilgilendiren anlaşmaları feshetme yetkisini tanımadıklarını açıklamıştı.

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birleşik arap emirlikleri (bae)

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abu dabi

somaliland

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