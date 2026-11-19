https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/irakta-askeri-hareketlilik-tum-birlikler-en-yuksek-hazirlik-seviyesine-gecirildi-1110470560.html
Irak'ta askeri hareketlilik: Tüm birlikler en yüksek hazırlık seviyesine geçirildi
Irak'ta askeri hareketlilik: Tüm birlikler en yüksek hazırlık seviyesine geçirildi
Sputnik Türkiye
Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlikleri, en yüksek askeri hazırlık seviyesi olan 'C durumuna' geçirildi. Karar, Bağdat yönetiminin petrol kaçakçılığı... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T18:27+0300
2026-11-19T18:27+0300
2026-11-19T18:27+0300
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Irak hükümetinin, Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinin güvenlik kontrolünü devralmak üzere harekete geçmesi, Şii silahlı grup Ketaib Hizbullah ile gerilime yol açtı. Grubun bölgeden çekilmeyi reddetmesi üzerine hükümet, güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasına yönelik hazırlıklarını hızlandırdı.Tüm askeri birlikler en yüksek hazırlık seviyesindeIrak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, 19 Kasım'da Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin bütün birlik ve teşkilatlarının 'C durumuna' geçirildiğini duyurdu. Maan, kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı vermedi.Irak'taki en yüksek askeri hazırlık seviyesi olan bu uygulama, personelin görev yerlerine dönmesini, izinlerin kısıtlanmasını veya askıya alınmasını ve birliklerin olası güvenlik operasyonlarına hazır tutulmasını öngörüyor.Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla Curf es-Sahar'daki güvenlik güçlerini yönetecek yeni bir komuta karargahı kurulmasına da karar verildi. Karargahın 20 Kasım Cuma günü saat 06.00'da faaliyete başlaması planlanıyor.Askeri müdahale ihtimalinin ardından uzlaşmaBağdat yönetimi, Ketaib Hizbullah'tan bölgenin kontrolünü hükümet güçlerine bırakmasını istedi. Talebin reddedilmesi üzerine askeri müdahale seçeneği gündeme geldi.Ancak Reuters'a konuşan üç üst düzey güvenlik yetkilisi, Şii siyasi liderlerin arabuluculuğuyla tarafların anlaşmaya vardığını bildirdi.Anlaşmaya göre hükümet güçlerinin cuma günü Curf es-Sahar'a girmesi, Ketaib Hizbullah mensuplarının ise başka bölgelere çekilmesi öngörülüyor.Görüşmelere İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de katıldığı, Kaani'nin Bağdat'ta grubun lideri Ebu Hüseyin el-Hamidavi ve diğer Şii siyasi temsilcilerle temaslarda bulunduğu belirtildi.Anlaşmazlığın arka planıHükümet ile Ketaib Hizbullah arasındaki anlaşmazlık, Curf es-Sahar'da devlet petrolünün yasa dışı yollarla satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmadan kaynaklanıyor.Iraklı yetkililer, grubu yüz milyonlarca dolar değerinde petrol kaçakçılığı yapmakla suçlarken Başbakan Zeydi, soruşturma kapsamında bazı üst düzey güvenlik yetkililerini görevden aldı.Ketaib Hizbullah ise suçlamaları reddederek hükümeti siyasi baskı uygulamakla suçladı.IŞİD'in 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Ketaib Hizbullah'ın önemli merkezlerinden biri haline gelen Curf es-Sahar'da silah depoları ve askeri tesisler bulunduğu öne sürülüyor. Grup, Irak'ın resmi güvenlik yapısına dahil olan Haşdi Şabi bünyesinde faaliyet gösteriyor.Irak hükümetinin silahlı grupların devlet kontrolü altına alınması ve silahların yalnızca resmi güvenlik güçlerinin elinde bulunmasına yönelik girişimlerine rağmen Ketaib Hizbullah, silah bırakmayı reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/irakta-petrol-kacakciligi-sorusturmasi-silahli-orgute-cekilme-talimati-1110379468.html
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ortadoğu, irak, bağdat, babil, ketaib hizbullah, işi̇d
Irak'ta askeri hareketlilik: Tüm birlikler en yüksek hazırlık seviyesine geçirildi
Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlikleri, en yüksek askeri hazırlık seviyesi olan 'C durumuna' geçirildi. Karar, Bağdat yönetiminin petrol kaçakçılığı iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Ketaib Hizbullah'ın kontrolündeki Curf es-Sahar bölgesine askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmesinin ardından geldi.
Irak hükümetinin, Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinin güvenlik kontrolünü devralmak üzere harekete geçmesi, Şii silahlı grup Ketaib Hizbullah ile gerilime yol açtı.
Grubun bölgeden çekilmeyi reddetmesi üzerine hükümet, güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasına yönelik hazırlıklarını hızlandırdı.
Tüm askeri birlikler en yüksek hazırlık seviyesinde
Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, 19 Kasım'da Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin bütün birlik ve teşkilatlarının 'C durumuna' geçirildiğini duyurdu. Maan, kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı vermedi.
Irak'taki en yüksek askeri hazırlık seviyesi olan bu uygulama, personelin görev yerlerine dönmesini, izinlerin kısıtlanmasını veya askıya alınmasını ve birliklerin olası güvenlik operasyonlarına hazır tutulmasını öngörüyor.
Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla Curf es-Sahar'daki güvenlik güçlerini yönetecek yeni bir komuta karargahı kurulmasına da karar verildi. Karargahın 20 Kasım Cuma günü saat 06.00'da faaliyete başlaması planlanıyor.
Askeri müdahale ihtimalinin ardından uzlaşma
Bağdat yönetimi, Ketaib Hizbullah'tan bölgenin kontrolünü hükümet güçlerine bırakmasını istedi. Talebin reddedilmesi üzerine askeri müdahale seçeneği gündeme geldi.
Ancak Reuters'a konuşan üç üst düzey güvenlik yetkilisi, Şii siyasi liderlerin arabuluculuğuyla tarafların anlaşmaya vardığını bildirdi.
Anlaşmaya göre hükümet güçlerinin cuma günü Curf es-Sahar'a girmesi, Ketaib Hizbullah mensuplarının ise başka bölgelere çekilmesi öngörülüyor.
Görüşmelere İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de katıldığı, Kaani'nin Bağdat'ta grubun lideri Ebu Hüseyin el-Hamidavi ve diğer Şii siyasi temsilcilerle temaslarda bulunduğu belirtildi.
Hükümet ile Ketaib Hizbullah arasındaki anlaşmazlık, Curf es-Sahar'da devlet petrolünün yasa dışı yollarla satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmadan kaynaklanıyor.
Iraklı yetkililer, grubu yüz milyonlarca dolar değerinde petrol kaçakçılığı yapmakla suçlarken Başbakan Zeydi, soruşturma kapsamında bazı üst düzey güvenlik yetkililerini görevden aldı.
Ketaib Hizbullah ise suçlamaları reddederek hükümeti siyasi baskı uygulamakla suçladı.
IŞİD'in 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Ketaib Hizbullah'ın önemli merkezlerinden biri haline gelen Curf es-Sahar'da silah depoları ve askeri tesisler bulunduğu öne sürülüyor. Grup, Irak'ın resmi güvenlik yapısına dahil olan Haşdi Şabi bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Irak hükümetinin silahlı grupların devlet kontrolü altına alınması ve silahların yalnızca resmi güvenlik güçlerinin elinde bulunmasına yönelik girişimlerine rağmen Ketaib Hizbullah, silah bırakmayı reddetmişti.