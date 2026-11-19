https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/si-rusya-ve-abd-ile-gerceklestirdigimiz-zirve-yapici-ve-verimli-gecti-1110461220.html
Şi: Rusya ve ABD ile gerçekleştirdiğimiz zirve yapıcı ve verimli geçti
Şi: Rusya ve ABD ile gerçekleştirdiğimiz zirve yapıcı ve verimli geçti
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi, Şenzen kentinde gerçekleşen üçlü zirvenin olumlu, yapıcı ve son derece verimli bir atmosferde geçtiğini bildirdi. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T14:39+0300
2026-11-19T14:39+0300
2026-11-19T14:39+0300
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Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Şenzen kentinde düzenlenen zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan Çin lideri Şi Cinping, görüşmelerin geleceğe yönelik somut sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.Zirveyi metaforik bir ifadeyle değerlendiren Şi, "Bugün üç ülkenin gerçekleştirdiği toplantıda ekilen tohumların mutlaka filizleneceğine, çiçek açacağına ve meyvelerini vereceğine inanıyorum." dedi.'Büyük güçler tüm ülkelerin güvenlik endişelerini dikkate almalı'Küresel güvenlik mimarisine ve anlaşmazlıkların çözüm yöntemlerine değinen Çin lideri, büyük güçlerin sorumluluklarına işaret ederek şunları kaydetti:'Dünya barışının korunması konusunda hemfikiriz'Pekin, Moskova ve Vaşington yönetimlerinin küresel barışın sürdürülmesi noktasında ortak bir duruş sergilediğini vurgulayan Şi, "Üç ülke de dünya barışının korunması konusunda ortak görüşe sahip. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ortak mücadele tarihini hepimiz hatırlıyoruz ve zorlukla elde edilen barışın korunması gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.Uzlaşıların hayata geçirilmesi çağrısıZirvede varılan mutabakatların somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirten Şi, "Çin, Rusya ve ABD; toplantıda varılan uzlaşıları gereği gibi hayata geçirmeli, etkileşimi güçlendirmeye devam etmeli, diyalog yoluyla fikir birliği oluşturmalı, sınamalara sorumluluk bilinciyle yanıt vermeli ve işbirliği yoluyla barışı teşvik ederek daha güzel bir dünyanın inşasına ortaklaşa katkı sağlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-si-ve-trumptan-tarihi-ortak-bildiri-nukleer-savasin-kazanani-olamaz-asla-baslatilmamali-1110459974.html
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çin, rusya, abd, şi cinping, şenzen
çin, rusya, abd, şi cinping, şenzen
Şi: Rusya ve ABD ile gerçekleştirdiğimiz zirve yapıcı ve verimli geçti
Çin Devlet Başkanı Şi, Şenzen kentinde gerçekleşen üçlü zirvenin olumlu, yapıcı ve son derece verimli bir atmosferde geçtiğini bildirdi.
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Şenzen kentinde düzenlenen zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan Çin lideri Şi Cinping, görüşmelerin geleceğe yönelik somut sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.
Zirveyi metaforik bir ifadeyle değerlendiren Şi, "Bugün üç ülkenin gerçekleştirdiği toplantıda ekilen tohumların mutlaka filizleneceğine, çiçek açacağına ve meyvelerini vereceğine inanıyorum." dedi.
'Büyük güçler tüm ülkelerin güvenlik endişelerini dikkate almalı'
Küresel güvenlik mimarisine ve anlaşmazlıkların çözüm yöntemlerine değinen Çin lideri, büyük güçlerin sorumluluklarına işaret ederek şunları kaydetti:
"Büyük güçlerin tüm ülkelerin güvenlik alanındaki meşru endişelerine önem vermesi gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Anlaşmazlıkların çözümü için diyalog ve müzakerenin doğru seçenek olduğu görüşünü paylaşıyoruz."
'Dünya barışının korunması konusunda hemfikiriz'
Pekin, Moskova ve Vaşington yönetimlerinin küresel barışın sürdürülmesi noktasında ortak bir duruş sergilediğini vurgulayan Şi, "Üç ülke de dünya barışının korunması konusunda ortak görüşe sahip. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ortak mücadele tarihini hepimiz hatırlıyoruz ve zorlukla elde edilen barışın korunması gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.
Uzlaşıların hayata geçirilmesi çağrısı
Zirvede varılan mutabakatların somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirten Şi, "Çin, Rusya ve ABD; toplantıda varılan uzlaşıları gereği gibi hayata geçirmeli, etkileşimi güçlendirmeye devam etmeli, diyalog yoluyla fikir birliği oluşturmalı, sınamalara sorumluluk bilinciyle yanıt vermeli ve işbirliği yoluyla barışı teşvik ederek daha güzel bir dünyanın inşasına ortaklaşa katkı sağlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.