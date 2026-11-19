1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olarak Rusya, Çin ve ABD, BM'nin küresel sınamalara daha etkili şekilde yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ile güvenlik alanındaki temel misyonunu yerine getirebilmesi amacıyla BM'de reform yapılmasına yönelik kararlılıklarını ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olarak Rusya, Çin ve ABD, BM'nin küresel sınamalara daha etkili şekilde yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ile güvenlik alanındaki temel misyonunu yerine getirebilmesi amacıyla BM'de reform yapılmasına yönelik kararlılıklarını ifade etti.

2. Üç devlet, tüm ülkelerin yararına petrol rafinerisi ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmayı planlıyor. Taraflar, istikrarlı enerji tedarikinin önemini teyit etti. Üç devlet, tüm ülkelerin yararına petrol rafinerisi ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmayı planlıyor. Taraflar, istikrarlı enerji tedarikinin önemini teyit etti.

3. Üç devletin liderleri, devletlerin rızası ilkesinin ve devletlerin resmî görevlilerinin dokunulmazlıklarına riayet edilmesinin temel öneme sahip olduğunu belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve benzeri diğer yapıların yetkilerini kötüye kullanmamaları gerektiği konusunda mutabık kaldı. Üç devletin liderleri, devletlerin rızası ilkesinin ve devletlerin resmî görevlilerinin dokunulmazlıklarına riayet edilmesinin temel öneme sahip olduğunu belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve benzeri diğer yapıların yetkilerini kötüye kullanmamaları gerektiği konusunda mutabık kaldı.