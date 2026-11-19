https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-si-ve-trumptan-tarihi-ortak-bildiri-nukleer-savasin-kazanani-olamaz-asla-baslatilmamali-1110459974.html
Putin, Şi ve Trump'tan tarihi ortak bildiri: 'Nükleer savaşın kazananı olamaz, asla başlatılmamalı'
Putin, Şi ve Trump'tan tarihi ortak bildiri: 'Nükleer savaşın kazananı olamaz, asla başlatılmamalı'
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Rusya, Çin ve ABD liderlerinin Shenzhen'deki tarihi üçlü zirvesinin ardından ortak Barış Bildirisi kabul edildi. Bildiride BM reformu, enerji arz güvenliği... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T14:07+0300
2026-11-19T14:07+0300
2026-11-19T14:07+0300
apec zi̇rvesi̇ 2026
donald trump
rusya
çin
shenzhen
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
vladimir putin
çin devlet başkanı şi cinping
şi cinping
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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 19 Kasım 2026 tarihinde Shenzhen'de bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya, Çin ve ABD arasında yapılan üçlü görüşmelerin ardından ortak bir bildiri kabul etti.Üç devletin liderleri, mevcut uluslararası durum hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunarak stratejik istikrarın ve uluslararası güvenliğin korunmasına olan bağlılıklarını ifade etti.Kremlin tarafından yayımlanan bildiride şu maddeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abd-rusya-ve-cin-tarihlerinde-ilk-defa-masaya-oturuyor-trump-ile-putin-cinde-gerceklesen-apecte-1110442163.html
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çin
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donald trump, rusya, çin, shenzhen, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, abd, kremlin
donald trump, rusya, çin, shenzhen, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, abd, kremlin
Putin, Şi ve Trump'tan tarihi ortak bildiri: 'Nükleer savaşın kazananı olamaz, asla başlatılmamalı'
Rusya, Çin ve ABD liderlerinin Shenzhen'deki tarihi üçlü zirvesinin ardından ortak Barış Bildirisi kabul edildi. Bildiride BM reformu, enerji arz güvenliği, devletlerin egemenlik hakları ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetkileri ele alınırken, nükleer savaşın önlenmesi ve nükleer risklerin azaltılması konusunda diyalog vurgusu yapıldı.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 19 Kasım 2026 tarihinde Shenzhen'de bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya, Çin ve ABD arasında yapılan üçlü görüşmelerin ardından ortak bir bildiri kabul etti.
Üç devletin liderleri, mevcut uluslararası durum hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunarak stratejik istikrarın ve uluslararası güvenliğin korunmasına olan bağlılıklarını ifade etti.
Kremlin tarafından yayımlanan bildiride şu maddeler yer aldı:
1.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olarak Rusya, Çin ve ABD, BM'nin küresel sınamalara daha etkili şekilde yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ile güvenlik alanındaki temel misyonunu yerine getirebilmesi amacıyla BM'de reform yapılmasına yönelik kararlılıklarını ifade etti.
2.
Üç devlet, tüm ülkelerin yararına petrol rafinerisi ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmayı planlıyor. Taraflar, istikrarlı enerji tedarikinin önemini teyit etti.
3.
Üç devletin liderleri, devletlerin rızası ilkesinin ve devletlerin resmî görevlilerinin dokunulmazlıklarına riayet edilmesinin temel öneme sahip olduğunu belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve benzeri diğer yapıların yetkilerini kötüye kullanmamaları gerektiği konusunda mutabık kaldı.
4.
Üç devletin liderleri, nükleer bir savaşın kazananı olamayacağını ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiğini teyit etti. Üç ülke, nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyalog yürütecek.