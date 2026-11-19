https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/rusya-savunma-bakanligi-odessa-limanina-askeri-yuk-tasiyan-gemi-vuruldu-1110474715.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve gemilere insansız hava... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T19:25+0300

2026-11-19T19:25+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

odessa

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

kuru yük gemisi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’na askeri amaçlı yük taşıyan seyir halindeki bir geminin insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda vurulduğu belirtildi.Açıklamada, "İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar sonucunda, Odessa limanına askeri malzeme taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisi vuruldu" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rus-gucleri-odessa-limanina-askeri-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1110433441.html

odessa

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi