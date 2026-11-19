https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/rusya-savunma-bakanligi-odessa-limanina-askeri-yuk-tasiyan-gemi-vuruldu-1110474715.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve gemilere insansız hava... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T19:25+0300
2026-11-19T19:25+0300
2026-11-19T19:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kuru yük gemisi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’na askeri amaçlı yük taşıyan seyir halindeki bir geminin insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda vurulduğu belirtildi.Açıklamada, "İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar sonucunda, Odessa limanına askeri malzeme taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisi vuruldu" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rus-gucleri-odessa-limanina-askeri-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1110433441.html
odessa
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve gemilere insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’na askeri amaçlı yük taşıyan seyir halindeki bir geminin insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar sonucunda, Odessa limanına askeri malzeme taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisi vuruldu" denildi.