https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rus-gucleri-odessa-limanina-askeri-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1110433441.html
Rus güçleri Odessa limanına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri Odessa limanına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Odessa limanına askeri malzeme... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T18:35+0300
2026-11-18T18:35+0300
2026-11-18T18:36+0300
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre, bugün Karadeniz sularında, Odessa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kuru yük gemisi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kuru yük gemisi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus güçleri Odessa limanına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
18:35 18.11.2026 (güncellendi: 18:36 18.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Odessa limanına askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre, bugün Karadeniz sularında, Odessa limanına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.