https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/rusya-disisleri-almanya-kuzey-akim-sorusturmasinda-is-birliginden-kaciniyor-1110438317.html

Rusya Dışişleri: Almanya Kuzey Akım soruşturmasında iş birliğinden kaçınıyor

Rusya Dışişleri: Almanya Kuzey Akım soruşturmasında iş birliğinden kaçınıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Alman makamlarının Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajların soruşturulmasında dört yıldır... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T01:23+0300

2026-11-19T01:23+0300

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dünya

rusya dışişleri bakanlığı

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almanya

kuzey akım

doğalgaz boru hattı

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moskova

avrupa

rusya başsavcılığı

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Lyubinskiy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarına yönelik saldırıların üzerinden geçen dört yıl boyunca Alman makamlarının Rus tarafıyla temas kurmadığını söyledi.Almanya’nın ceza davalarında adli yardımlaşmaya ve terörle mücadele sözleşmelerine ilişkin uluslararası yükümlülüklerine aykırı davrandığını belirten Lyubinskiy, Rusya ile herhangi bir iş birliği yapılmaması nedeniyle Alman adli makamlarının tarafsızlığından söz etmenin zor olduğunu vurguladı.Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamaları koordine etmekle suçlanan Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov hakkındaki dava, 14 Ekim’de Hamburg’da başladı. Haziran 2027 ortasına kadar sürmesi öngörülen dava kapsamında 40’tan fazla duruşma yapılması planlanıyor.Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç, olayın kasıtlı bir sabotaj olabileceğini açıklamıştı.Hatların işletmecisi Nord Stream AG, hasarın benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım süresinin öngörülemediğini bildirmişti. Rusya Başsavcılığı olaya ilişkin “uluslararası terör eylemi” soruşturması başlatırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın patlamalarla ilgili defalarca bilgi talep ettiğini ancak herhangi bir veri alamadığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kuzey-akim-sabotaji-davasi-almanyada-basladi-iddianamede-ukrayna-devlet-kurumlari-isaret-edildi-1109532026.html

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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, almanya, kuzey akım, doğalgaz boru hattı, ukrayna, moskova, avrupa, rusya başsavcılığı