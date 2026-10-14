https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kuzey-akim-sabotaji-davasi-almanyada-basladi-iddianamede-ukrayna-devlet-kurumlari-isaret-edildi-1109532026.html

Kuzey Akım sabotaj davası Almanya’da başladı: İddianamede Ukrayna devlet kurumları işaret edildi

Kuzey Akım sabotaj davası Almanya’da başladı: İddianamede Ukrayna devlet kurumları işaret edildi

Sputnik Türkiye

Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırıya ilişkin ilk dava Almanya’nın Hamburg kentinde görülmeye başlandı. Savcılık, sanığın Ukrayna devlet kurumlarının... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T13:34+0300

2026-10-14T13:34+0300

2026-10-14T13:34+0300

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Almanya'nın Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılmasına ilişkin ilk duruşmayı gerçekleştirdi.Dava kapsamında hâkim karşısına çıkarılan Ukraynalı sanığın, boru hatlarına yönelik sabotaj eylemini planlayan ekibin içerisinde yer aldığı belirtildi.'Ukrayna devlet kurumlarının talimatıyla hareket edildi'Alman savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın suç ortaklarıyla birlikte hareket ettiği ve saldırı eyleminin doğrudan Ukrayna devlet kurumlarının talimatı ve görevlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirildiği ileri sürüldü.Dava süreci devam ediyorBoru hatlarına yönelik saldırının ardından açılan ilk dava olma özelliğini taşıyan yargılama sürecinde mahkemenin önümüzdeki aylarda çok sayıda duruşma gerçekleştirmesi ve olaydaki diğer şüphelilerin durumunu da değerlendirmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-ve-spacexten-kieve-cifte-darbe-ukrayna-ordusunda-istihbarat-ve-starlink-krizi-1109523831.html

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haberler, ukrayna, hamburg, almanya, kuzey akım, rusya, kuzey akım 2, doğalgaz boru hattı