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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kuzey-akim-sabotaji-davasi-almanyada-basladi-iddianamede-ukrayna-devlet-kurumlari-isaret-edildi-1109532026.html
Kuzey Akım sabotaj davası Almanya’da başladı: İddianamede Ukrayna devlet kurumları işaret edildi
Kuzey Akım sabotaj davası Almanya’da başladı: İddianamede Ukrayna devlet kurumları işaret edildi
Sputnik Türkiye
Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırıya ilişkin ilk dava Almanya’nın Hamburg kentinde görülmeye başlandı. Savcılık, sanığın Ukrayna devlet kurumlarının... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T13:34+0300
2026-10-14T13:34+0300
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Almanya'nın Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılmasına ilişkin ilk duruşmayı gerçekleştirdi.Dava kapsamında hâkim karşısına çıkarılan Ukraynalı sanığın, boru hatlarına yönelik sabotaj eylemini planlayan ekibin içerisinde yer aldığı belirtildi.'Ukrayna devlet kurumlarının talimatıyla hareket edildi'Alman savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın suç ortaklarıyla birlikte hareket ettiği ve saldırı eyleminin doğrudan Ukrayna devlet kurumlarının talimatı ve görevlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirildiği ileri sürüldü.Dava süreci devam ediyorBoru hatlarına yönelik saldırının ardından açılan ilk dava olma özelliğini taşıyan yargılama sürecinde mahkemenin önümüzdeki aylarda çok sayıda duruşma gerçekleştirmesi ve olaydaki diğer şüphelilerin durumunu da değerlendirmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-ve-spacexten-kieve-cifte-darbe-ukrayna-ordusunda-istihbarat-ve-starlink-krizi-1109523831.html
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haberler, ukrayna, hamburg, almanya, kuzey akım, rusya, kuzey akım 2, doğalgaz boru hattı
haberler, ukrayna, hamburg, almanya, kuzey akım, rusya, kuzey akım 2, doğalgaz boru hattı

Kuzey Akım sabotaj davası Almanya’da başladı: İddianamede Ukrayna devlet kurumları işaret edildi

13:34 14.10.2026
© AP Photo / Dmitry LovetskyIn this April 9, 2010 file photo, a Russian construction worker speaks on a mobile phone in Portovaya Bay some 170 km (106 miles) northwest of St. Petersburg, Russia, during a ceremony marking the start of construction for the Nord Stream pipeline.
In this April 9, 2010 file photo, a Russian construction worker speaks on a mobile phone in Portovaya Bay some 170 km (106 miles) northwest of St. Petersburg, Russia, during a ceremony marking the start of construction for the Nord Stream pipeline. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırıya ilişkin ilk dava Almanya’nın Hamburg kentinde görülmeye başlandı. Savcılık, sanığın Ukrayna devlet kurumlarının talimatıyla hareket ettiğini bildirdi.
Almanya'nın Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılmasına ilişkin ilk duruşmayı gerçekleştirdi.

Dava kapsamında hâkim karşısına çıkarılan Ukraynalı sanığın, boru hatlarına yönelik sabotaj eylemini planlayan ekibin içerisinde yer aldığı belirtildi.

'Ukrayna devlet kurumlarının talimatıyla hareket edildi'

Alman savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın suç ortaklarıyla birlikte hareket ettiği ve saldırı eyleminin doğrudan Ukrayna devlet kurumlarının talimatı ve görevlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Dava süreci devam ediyor

Boru hatlarına yönelik saldırının ardından açılan ilk dava olma özelliğini taşıyan yargılama sürecinde mahkemenin önümüzdeki aylarda çok sayıda duruşma gerçekleştirmesi ve olaydaki diğer şüphelilerin durumunu da değerlendirmesi bekleniyor.
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