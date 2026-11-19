https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fransiz-siyasetci-philippotdan-apec-zirvesi-cikisi-ozgur-uluslar-dunyasi-simdiden-burada-1110445429.html

Fransız siyasetçi Philippot'dan APEC Zirvesi çıkışı: ‘Özgür uluslar dünyası şimdiden burada’

Fransız siyasetçi Philippot'dan APEC Zirvesi çıkışı: ‘Özgür uluslar dünyası şimdiden burada’

Sputnik Türkiye

Fransa'daki Vatanseverler Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, Şenzen'deki APEC Zirvesi'nin Batılı ülkelere Avrupa bürokrasisi ve Ukrayna... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T09:26+0300

2026-11-19T09:26+0300

2026-11-19T09:26+0300

dünya

fransa

asya-pasifik

avrupa birliği

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

şenzen

avrupa

florian philippot

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Fransa'daki Vatanseverler Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in Şenzenkentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni değerlendirdi.Zirvenin Batılı ülkelere Avrupa bürokrasisi ve Ukrayna'ya yapılan yardımlara karşı gerçek bir alternatif sunduğunu ifade eden Philippot, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini savunan Fransız siyasetçi, ülkelerin kendi ulusal çıkarlarını korumaya geri dönmesi gerektiğini vurguladı.Çin'in güneyindeki Şenzen metropolünde 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trumparasında tarihteki ilk üçlü görüşmenin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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fransa, asya-pasifik, avrupa birliği, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şenzen, avrupa, florian philippot, ukrayna, ursula von der leyen, vladimir zelenskiy