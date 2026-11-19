https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fransiz-siyasetci-philippotdan-apec-zirvesi-cikisi-ozgur-uluslar-dunyasi-simdiden-burada-1110445429.html
Fransız siyasetçi Philippot'dan APEC Zirvesi çıkışı: ‘Özgür uluslar dünyası şimdiden burada’
Fransız siyasetçi Philippot'dan APEC Zirvesi çıkışı: ‘Özgür uluslar dünyası şimdiden burada’
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Fransa'daki Vatanseverler Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, Şenzen'deki APEC Zirvesi'nin Batılı ülkelere Avrupa bürokrasisi ve Ukrayna... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T09:26+0300
2026-11-19T09:26+0300
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dünya
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asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
şenzen
avrupa
florian philippot
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Fransa'daki Vatanseverler Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in Şenzenkentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni değerlendirdi.Zirvenin Batılı ülkelere Avrupa bürokrasisi ve Ukrayna'ya yapılan yardımlara karşı gerçek bir alternatif sunduğunu ifade eden Philippot, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini savunan Fransız siyasetçi, ülkelerin kendi ulusal çıkarlarını korumaya geri dönmesi gerektiğini vurguladı.Çin'in güneyindeki Şenzen metropolünde 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trumparasında tarihteki ilk üçlü görüşmenin gerçekleştirilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/dmitriyev-putin-ve-trump-ukrayna-krizinin-bariscil-cozumunden-yana-1110445075.html
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fransa, asya-pasifik, avrupa birliği, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şenzen, avrupa, florian philippot, ukrayna, ursula von der leyen, vladimir zelenskiy
fransa, asya-pasifik, avrupa birliği, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şenzen, avrupa, florian philippot, ukrayna, ursula von der leyen, vladimir zelenskiy
Fransız siyasetçi Philippot'dan APEC Zirvesi çıkışı: ‘Özgür uluslar dünyası şimdiden burada’
Fransa'daki Vatanseverler Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, Şenzen'deki APEC Zirvesi'nin Batılı ülkelere Avrupa bürokrasisi ve Ukrayna yardımları karşısında gerçek bir alternatif gösterdiğini belirterek, Avrupa ülkelerine Avrupa Birliği'nden ayrılma çağrısında bulundu.
Fransa'daki Vatanseverler Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in Şenzenkentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni değerlendirdi.
Zirvenin Batılı ülkelere Avrupa bürokrasisi ve Ukrayna'ya yapılan yardımlara karşı gerçek bir alternatif sunduğunu ifade eden Philippot, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Fransa, (Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı) Ursula (von der Leyen) ile (Kiev rejimi lideri Vladimir) Zelenskiy arasında sıkışmış ve miadını tamamen doldurmuş Avrupa Birliği'nin ücra bir taşrası konumuna indirgenmiş durumdayken, yarının dünyası olan özgür uluslar dünyası şimdiden burada."
Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini savunan Fransız siyasetçi, ülkelerin kendi ulusal çıkarlarını korumaya geri dönmesi gerektiğini vurguladı.
Çin'in güneyindeki Şenzen metropolünde 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trumparasında tarihteki ilk üçlü görüşmenin gerçekleştirilmesi bekleniyor.