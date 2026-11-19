https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-asya-pasifik-bolgesi-kalkinmanin-lokomotifi-haline-gelmelidir-1110442198.html

Putin: Asya-Pasifik Bölgesi kalkınmanın lokomotifi haline gelmelidir

Putin: Asya-Pasifik Bölgesi kalkınmanın lokomotifi haline gelmelidir

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Asya-Pasifik’te bölgesel ekonomik işbirliği, ticaret hacmi ve küresel tedarik güvenliğine ilişkin önemli mesajlar verdi. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T06:41+0300

2026-11-19T06:41+0300

2026-11-19T07:31+0300

dünya

rusya

vladimir putin

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

asya-pasifik

çin

şenzen

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Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi genel kurulunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Asya-Pasifik Bölgesi'nin (APB) kalkınmanın lokomotifi olması gerektiğini vurguladı.Rusya'nın bölgenin ayrılmaz bir parçası olarak refahın artırılmasına, enerji ve gıda güvenliğinin korunmasına kayda değer katkı sunduğunu belirten Putin, Rusya'nın APB ülkelerine yüksek hacimlerde tahıl ve gübre sevkiyatı gerçekleştirdiğini ifade ederek, ticaret ortaklarının Rus sevkiyatlarının güvenilirliğine ve kalitesine her zaman güvenebileceğini kaydetti.Ekonomik büyüme ve yeni ulaşım koridorlarıRusya ekonomisinde yapısal reformların sürdüğüne ve ülkenin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer aldığına dikkat çeken Putin, reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) son üç yılda yüzde 10'un üzerinde arttığını bildirdi.Rusya'nın dünyaya açık olmayı sürdürdüğünü ve ekonomik potansiyelini güçlendirdiğini belirten Putin, ASEAN ülkeleriyle ticaret hacminin de yüzde 60 oranında yükseldiğini aktardı. Putin ayrıca, tüm APB ekonomilerini ‘Kuzey-Güney’ koridoru dahil olmak üzere yeni ulaşım güzergahlarının sunduğu imkanlardan aktif biçimde yararlanmaya davet etti.Yapay zeka işbirliği ve zirve bildirgesiTeknoloji ve dijital dönüşüm başlıklarına da değinen Putin, veri güvenliğini ve egemenliği garanti altına alan koşullar çerçevesinde Rusya'nın dijital çözümler ve yapay zeka alanındaki yetkinliklerini APB'deki ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.Küresel ekonomide yaşanan parçalanma koşullarında APEC forumunun birleştirici bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Putin, Rusya'nın Şenzen Zirvesi'nin sonuç bildirgesi taslağını desteklediğini ve ortak projeleri sürdüreceğini açıkladı.Putin konuşmasının sonunda, ev sahipliği ve zirvedeki verimli çalışmalar dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ve Çinli mevkidaşlarına teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/rusya-disisleri-almanya-kuzey-akim-sorusturmasinda-is-birliginden-kaciniyor-1110438317.html

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rusya, vladimir putin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), asya-pasifik, çin, şenzen