https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/peskov-ukrayna-ile-esir-takasi-konusunda-anlasma-son-asamada-1110469815.html

Peskov: Ukrayna ile esir takası konusunda anlaşma son aşamada

Peskov: Ukrayna ile esir takası konusunda anlaşma son aşamada

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması planlanan esir takasına ilişkin müzakerelerin nihai aşamaya geldiğini belirtti. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T17:21+0300

2026-11-19T17:21+0300

2026-11-19T17:21+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında planlanan esir takasına ilişkin mutabakatın son aşamaya geldiğini, istihbarat birimlerinin esir listelerini karşılaştırdığını söyledi.Peskov, esir takasının ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, “Şu anda nihai mutabakat aşamasında” yanıtını verdi.Peskov, Abu Dabi’de varılan anlaşma kapsamında istihbarat birimlerinin takasta yer alacak kişilerin listelerini karşılaştırdığını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan üçlü görüşmeye de değinen Peskov, toplantının yalnızca liderlerin konuşmalarından ibaret olmadığını, karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığını söyledi.Peskov, liderlerin Ukrayna’daki çatışmayı da ele aldığını ve tarafların çatışmanın sona ermesini istediğini dile getirdiğini aktardı.Kiev’den gelen çelişkili açıklamaların, Ukrayna’nın Konstantinovka’daki misyona ilişkin girişime katılmaya hazır olmadığını gösterdiğini belirten Peskov, Rusya’nın hedeflerine öncelikle barışçıl yollarla ulaşmak istediğini ifade etti. Bunun için Kiev rejiminden sorumlu kararlar alınması gerektiğini belirtti.Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri, 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’de görüşmeler gerçekleştirmişti.Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin ana gündem maddesinin Avrupa güvenlik mimarisi olduğunu belirtmişti. Medinskiy ayrıca tarafların Rusya ile Ukrayna arasında geniş kapsamlı yeni bir esir takası yapılması konusunda anlaştığını, takasın ayrıntılarının yakın zamanda açıklanacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/rusya-devlet-baskani-putin-ukrayna-ve-avrupa-uzlasmaya-hazir-degil-1110462659.html

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, esir takası, abu dabi, şi cinping, donald trump, vladimir medinskiy