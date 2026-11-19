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Paşinyan: Siz beni görevden almazsanız, ben sizi görevden alırım

Paşinyan: Siz beni görevden almazsanız, ben sizi görevden alırım

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması ve barış sürecindeki bazı adımların tamamlanmasının ardından görevini... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T02:06+0300

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2026-11-19T02:06+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanmasının ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.Paşinyan, parlamentoda muhalefete hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Barış süreci kapsamında ele alınan başlıklar arasında 'Trump Rotası'nın açılması ve sınırın karmaşık kesimlerinin sınırlandırılması konularını da sayan Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Paşinyan ayrıca muhalefetin anayasa taslağının referanduma sunulmasını kabul etmemesi halinde erken parlamento seçimlerine gidileceğini söyledi. Muhalefet, anayasa taslağının referanduma sunulmasını kabul etmezse erken seçim kararı alacağını ve mevcut muhalefet partilerinin bu seçimlere katılmasına izin vermeyeceği tehdidinde bulunan Paşinyan, şunu ekled

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ermenistan, azerbaycan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan