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Paşinyan: Siz beni görevden almazsanız, ben sizi görevden alırım
Paşinyan: Siz beni görevden almazsanız, ben sizi görevden alırım
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması ve barış sürecindeki bazı adımların tamamlanmasının ardından görevini... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T02:06+0300
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2026-11-19T02:06+0300
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ermenistan
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanmasının ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.Paşinyan, parlamentoda muhalefete hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Barış süreci kapsamında ele alınan başlıklar arasında 'Trump Rotası'nın açılması ve sınırın karmaşık kesimlerinin sınırlandırılması konularını da sayan Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Paşinyan ayrıca muhalefetin anayasa taslağının referanduma sunulmasını kabul etmemesi halinde erken parlamento seçimlerine gidileceğini söyledi. Muhalefet, anayasa taslağının referanduma sunulmasını kabul etmezse erken seçim kararı alacağını ve mevcut muhalefet partilerinin bu seçimlere katılmasına izin vermeyeceği tehdidinde bulunan Paşinyan, şunu ekled
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ermenistan, azerbaycan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan, azerbaycan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
Paşinyan: Siz beni görevden almazsanız, ben sizi görevden alırım
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması ve barış sürecindeki bazı adımların tamamlanmasının ardından görevini bırakacağını açıkladı. Paşinyan, muhalefete seslenerek anayasa referandumu ve erken seçim konusunda da tehditte bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanmasının ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.
Paşinyan, parlamentoda muhalefete hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Beni görevden almak istediğinizi söylüyorsunuz. Pekala, o halde anayasanın kabulü konusunda referanduma gidelim. Her iki durumda da görevimden ayrılacağım. Halk anayasa lehine oy kullanmazsa giderim. Halk anayasayı kabul ederse barış anlaşmasını imzalayacağım, anlaşmayı onaylayacağız, barış süreci gündemindeki bazı maddeleri hayata geçireceğiz ve ardından yine görevimden ayrılacağım."
Barış süreci kapsamında ele alınan başlıklar arasında 'Trump Rotası'nın açılması ve sınırın karmaşık kesimlerinin sınırlandırılması konularını da sayan Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ve görevimden ayrılacağım. Beni görevden almanızı öneriyorum."
Paşinyan ayrıca muhalefetin anayasa taslağının referanduma sunulmasını kabul etmemesi halinde erken parlamento seçimlerine gidileceğini söyledi.
Muhalefet, anayasa taslağının referanduma sunulmasını kabul etmezse erken seçim kararı alacağını ve mevcut muhalefet partilerinin bu seçimlere katılmasına izin vermeyeceği tehdidinde bulunan Paşinyan, şunu ekled
"Siz beni görevden almazsanız, ben sizi görevden alırım"