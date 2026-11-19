https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/ogrenciler-merakla-bekliyordu-ogrenim-kredisi-ve-burs-odemeleri-basladi-1110450268.html
Öğrenciler merakla bekliyordu: Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Öğrenciler merakla bekliyordu: Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
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İlk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T11:14+0300
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2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs/öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı.İki aylık yatırılacakGençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler için ödeme sürecinin başladığını duyurdu.İlk ödeme kapsamında öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya öğrenim kredisi yatırılacak. Ödemeler, 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek.Ödemeler ne zaman yapılacak?GSB tarafından açıklanan ödeme takvimine göre, ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına aktarılacak.Ödeme takvimi şöyle: 18 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar19 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar20 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar21 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/universite-egitimi-1-yil-kisalacak-hangi-bolumlerde-gundeme-gelebilir-1110357397.html
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öğrenci, burs, kredi
Öğrenciler merakla bekliyordu: Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
11:14 19.11.2026 (güncellendi: 11:15 19.11.2026)
İlk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs/öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler için ödeme sürecinin başladığını duyurdu.
İlk ödeme kapsamında öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya öğrenim kredisi yatırılacak. Ödemeler, 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek.
Ödemeler ne zaman yapılacak?
GSB tarafından açıklanan ödeme takvimine göre, ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına aktarılacak.
18 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar
19 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar
20 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar
21 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar