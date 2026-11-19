https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/ogrenciler-merakla-bekliyordu-ogrenim-kredisi-ve-burs-odemeleri-basladi-1110450268.html

Öğrenciler merakla bekliyordu: Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı

Öğrenciler merakla bekliyordu: Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı

Sputnik Türkiye

İlk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T11:14+0300

2026-11-19T11:14+0300

2026-11-19T11:15+0300

türki̇ye

öğrenci

burs

kredi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106257302_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_8f78bf462099481bd7dc591e7b72e257.png

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs/öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı.İki aylık yatırılacakGençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler için ödeme sürecinin başladığını duyurdu.İlk ödeme kapsamında öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya öğrenim kredisi yatırılacak. Ödemeler, 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek.Ödemeler ne zaman yapılacak?GSB tarafından açıklanan ödeme takvimine göre, ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına aktarılacak.Ödeme takvimi şöyle: 18 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar19 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar20 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar21 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/universite-egitimi-1-yil-kisalacak-hangi-bolumlerde-gundeme-gelebilir-1110357397.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğrenci, burs, kredi