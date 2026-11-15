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Üniversite eğitimi 1 yıl kısalacak: Hangi bölümlerde gündeme gelebilir?
Üniversite eğitimi 1 yıl kısalacak: Hangi bölümlerde gündeme gelebilir?
Sputnik Türkiye
Üniversitelerde lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, birkaç yıl içinde uygulamanın hayata geçirileceğini... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T13:18+0300
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üniversite
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üniversitelerdeki lisans eğitiminin 4 yıldan 3 yıla düşürüleceğini söylemişti. 3 yıllık sisteme geçecek bölümlerin kesin listesi henüz açıklanmadı.NTV'ye konuşan eğitim uzmanları kararın sebebine dair değerlendirmelerde bulundu. Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, dört yıllık lisans eğitimdeki öğrencilerin ciddi bir kısmının üçüncü ve dördüncü sınıfta üniversiteyi terk etme noktasına geldiğini söyledi.Eğitim Uzmanı Onur Soğuk da; Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da üniversite eğitimin üç yıl sürdüğünü belirterek, “Türkiye'de yüksek lisans eğitimi de iki yıl sürüyor. Dolayısıyla öğrenciler dört yıl lisans, iki yıl yüksek lisans derken altı yıllık bir süreci tamamlamak zorunda kalıyorlar.” dedi.Hangi bölümlerde eğitim kısalabilir?Peki eğitim süresi hangi bölümlerde kısaltılabilir?Eğitim uzmanı Onur Soğuk, “Sağlıkla alakalı bölümler, hemşirelik gibi, yani uygulamanın daha fazla olduğu bölümler aynı sürede kalabilir. Eğitim fakülteleri, iktisat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri buradaki bölümlerin çoğu Türkiye şartlarında üç yıla indirilebilir.” açıklamasında bulundu.Eğitim uzmanı Muhammet Tosun da içinde uygulamanın daha az olduğu bölümlerin üç yıla indirilmesinin çok daha muhtemelen olduğunu söyleyerek, “Müfredatı aslında çok yoğun olmayan bölümlerde üç yıla düşüşü bekleyebiliriz. Ama yoğun uygulama gerektiren içinde ciddi şekilde uygulama olan bölümlerin dört yıl kalması muhtemel.” dedi.Lisans eğitiminin ilerleyen yıllarda 3 seneye düşürülmesi planlanıyor ancak kesin tarih henüz net değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/universiteye-baslama-yasi-15e-dusebilir-zorunlu-egitim-suresi-kisalacak-mi--1104163025.html
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üniversite, türkiye, erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), yök
üniversite, türkiye, erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), yök

Üniversite eğitimi 1 yıl kısalacak: Hangi bölümlerde gündeme gelebilir?

13:18 15.11.2026
© AAÜniversite
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© AA
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Üniversitelerde lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, birkaç yıl içinde uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti. Bu karar neden alındı?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üniversitelerdeki lisans eğitiminin 4 yıldan 3 yıla düşürüleceğini söylemişti. 3 yıllık sisteme geçecek bölümlerin kesin listesi henüz açıklanmadı.
NTV'ye konuşan eğitim uzmanları kararın sebebine dair değerlendirmelerde bulundu. Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, dört yıllık lisans eğitimdeki öğrencilerin ciddi bir kısmının üçüncü ve dördüncü sınıfta üniversiteyi terk etme noktasına geldiğini söyledi.
Eğitim Uzmanı Onur Soğuk da; Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da üniversite eğitimin üç yıl sürdüğünü belirterek, “Türkiye'de yüksek lisans eğitimi de iki yıl sürüyor. Dolayısıyla öğrenciler dört yıl lisans, iki yıl yüksek lisans derken altı yıllık bir süreci tamamlamak zorunda kalıyorlar.” dedi.

Hangi bölümlerde eğitim kısalabilir?

Peki eğitim süresi hangi bölümlerde kısaltılabilir?
Eğitim uzmanı Onur Soğuk, “Sağlıkla alakalı bölümler, hemşirelik gibi, yani uygulamanın daha fazla olduğu bölümler aynı sürede kalabilir. Eğitim fakülteleri, iktisat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri buradaki bölümlerin çoğu Türkiye şartlarında üç yıla indirilebilir.” açıklamasında bulundu.
Eğitim uzmanı Muhammet Tosun da içinde uygulamanın daha az olduğu bölümlerin üç yıla indirilmesinin çok daha muhtemelen olduğunu söyleyerek, “Müfredatı aslında çok yoğun olmayan bölümlerde üç yıla düşüşü bekleyebiliriz. Ama yoğun uygulama gerektiren içinde ciddi şekilde uygulama olan bölümlerin dört yıl kalması muhtemel.” dedi.
Lisans eğitiminin ilerleyen yıllarda 3 seneye düşürülmesi planlanıyor ancak kesin tarih henüz net değil.
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
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Üniversiteye başlama yaşı 15'e düşebilir: Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?
11 Mart, 09:22
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