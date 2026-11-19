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NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, iki gözüne aldığı darbeyle sakatlandı
NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, iki gözüne aldığı darbeyle sakatlandı
Sputnik Türkiye
Milli basketbolcu Alperen Şengün, formasını giydiği Houston Rockets ile Indiana Pacers arasında yapılan maçta iki gözüne aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T10:32+0300
2026-11-19T10:32+0300
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup ettikleri maçta yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlandı.Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yüzüne darbe alan Alperen, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Milli oyuncunun sağ gözünde şişlik, sol gözünün korneasında ise çizik meydana geldi.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen'in sağlık durumuna ilişkin şu açıklamalarda bulundu:Alperen Şengün, sakatlanana kadar 14 dakika 10 saniye süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist kaydetti.Houston Rockets'ta Kevin Durant 21 sayı üretirken Indiana Pacers'ta Pascal Siakam, 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
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alperen şengün, alperen, pascal siakam, houston rockets, nba, indiana
alperen şengün, alperen, pascal siakam, houston rockets, nba, indiana
NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, iki gözüne aldığı darbeyle sakatlandı
10:32 19.11.2026 (güncellendi: 10:33 19.11.2026)
Milli basketbolcu Alperen Şengün, formasını giydiği Houston Rockets ile Indiana Pacers arasında yapılan maçta iki gözüne aldığı darbe nedeniyle sakatlandı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup ettikleri maçta yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlandı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yüzüne darbe alan Alperen, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Milli oyuncunun sağ gözünde şişlik, sol gözünün korneasında ise çizik meydana geldi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen'in sağlık durumuna ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
Aslına bakılırsa her iki gözünde de sorun var. Sağ gözünde biraz şişlik var. Sol gözünün korneasında da sanırım bir çizik var. Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim ama umarım iyidir. Tabii ki bu akşam geri dönebilir.
Alperen Şengün, sakatlanana kadar 14 dakika 10 saniye süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist kaydetti.
Houston Rockets'ta Kevin Durant 21 sayı üretirken Indiana Pacers'ta Pascal Siakam, 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.