https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/arda-gulerin-sozlesmesi-uzatildi-kylian-mbappeden-esprili-yorum-geldi-1110436235.html
Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı: Kylian Mbappe'den esprili yorum geldi
Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı: Kylian Mbappe'den esprili yorum geldi
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı. Kylian Mbape, takım arkadaşı Güler’in yeni sözleşme imzalamasına esprili şekilde... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T21:49+0300
2026-11-18T21:49+0300
2026-11-18T21:49+0300
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sözleşme
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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını duyurdu.Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol ekibinde geçirdiği dört sezonda 126 maçta forma giydi ve 5 kupa kazandı.Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 LaLiga ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 38 karşılaşmada görev alan Arda Güler, Eylül ayında 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu ödülüne layık görüldü.Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında konuştuKylian Mbappe, Arda Güler’in Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamasının ardından büyük sevinç yaşadı.Mbappe, takım arkadaşının sözleşmesini uzatmasına esprili bir şekilde, “Teşekkürler. Bu gece daha rahat uyuyacağım” sözleriyle tepki verdi.
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arda güler, kylian mbappe, mbappe, real madrid, fifa, uefa, dünya kupası, sözleşme, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
arda güler, kylian mbappe, mbappe, real madrid, fifa, uefa, dünya kupası, sözleşme, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı: Kylian Mbappe'den esprili yorum geldi
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı. Kylian Mbape, takım arkadaşı Güler’in yeni sözleşme imzalamasına esprili şekilde destek verdi.
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol ekibinde geçirdiği dört sezonda 126 maçta forma giydi ve 5 kupa kazandı.
Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 LaLiga ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 38 karşılaşmada görev alan Arda Güler, Eylül ayında 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında konuştu
Kylian Mbappe, Arda Güler’in Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamasının ardından büyük sevinç yaşadı.
Mbappe, takım arkadaşının sözleşmesini uzatmasına esprili bir şekilde, “Teşekkürler. Bu gece daha rahat uyuyacağım” sözleriyle tepki verdi.