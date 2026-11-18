https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/arda-gulerin-sozlesmesi-uzatildi-kylian-mbappeden-esprili-yorum-geldi-1110436235.html

Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı: Kylian Mbappe'den esprili yorum geldi

Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı: Kylian Mbappe'den esprili yorum geldi

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı. Kylian Mbape, takım arkadaşı Güler’in yeni sözleşme imzalamasına esprili şekilde... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını duyurdu.Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol ekibinde geçirdiği dört sezonda 126 maçta forma giydi ve 5 kupa kazandı.Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 LaLiga ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 38 karşılaşmada görev alan Arda Güler, Eylül ayında 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu ödülüne layık görüldü.Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında konuştuKylian Mbappe, Arda Güler’in Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamasının ardından büyük sevinç yaşadı.Mbappe, takım arkadaşının sözleşmesini uzatmasına esprili bir şekilde, “Teşekkürler. Bu gece daha rahat uyuyacağım” sözleriyle tepki verdi.

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