https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/motorine-658-tl-indirim-geliyor-yeni-fiyatlar-belli-oldu-1110450100.html
Motorine 6.58 TL indirim geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu
Motorine 6.58 TL indirim geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına 6,58 TL indirim yapıldı. İndirimin yarından itibaren geçerli olması beklenirken, yeni fiyatların İstanbul'da 88,72 TL, Ankara'da 89,82... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T11:09+0300
2026-11-19T11:09+0300
2026-11-19T11:09+0300
ekonomi̇
motorin
indirim
benzin
benzin fiyatları
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ABD ve İran arasındaki savaşın soğumaya başlamasıyla birlikte petrol arzındaki fazlalık, küresel piyasalarda fiyatları aşağı çekmeye başladı.Hürmüz Boğazı'ndan tankerlerin geçişlerini yapması ve küresel piyasalara petrol dağıtımlarının gerçekleşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi.Bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 6,58 liralık indirim yapıldı. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.Motorin ne kadar olacak?6,58 TL'lik indirimin ardından motorinin litre fiyatlarının şehirlerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/istanbul-icin-kritik-firtina-uyarisi-daha-kuvvetlisi-geliyor--1110448020.html
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motorin, indirim, benzin, benzin fiyatları
motorin, indirim, benzin, benzin fiyatları
Motorine 6.58 TL indirim geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu
Motorinin litre fiyatına 6,58 TL indirim yapıldı. İndirimin yarından itibaren geçerli olması beklenirken, yeni fiyatların İstanbul'da 88,72 TL, Ankara'da 89,82 TL, İzmir'de 91,02 TL, doğu illerinde ise 91,52 TL seviyesine gerileyeceği öngörülüyor.
ABD ve İran arasındaki savaşın soğumaya başlamasıyla birlikte petrol arzındaki fazlalık, küresel piyasalarda fiyatları aşağı çekmeye başladı.
Hürmüz Boğazı'ndan tankerlerin geçişlerini yapması ve küresel piyasalara petrol dağıtımlarının gerçekleşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi.
Bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 6,58 liralık indirim yapıldı. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.
6,58 TL'lik indirimin ardından motorinin litre fiyatlarının şehirlerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor: