https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/motorine-658-tl-indirim-geliyor-yeni-fiyatlar-belli-oldu-1110450100.html

Motorine 6.58 TL indirim geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu

Motorine 6.58 TL indirim geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu

Sputnik Türkiye

Motorinin litre fiyatına 6,58 TL indirim yapıldı. İndirimin yarından itibaren geçerli olması beklenirken, yeni fiyatların İstanbul'da 88,72 TL, Ankara'da 89,82... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T11:09+0300

2026-11-19T11:09+0300

2026-11-19T11:09+0300

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motorin

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benzin

benzin fiyatları

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ABD ve İran arasındaki savaşın soğumaya başlamasıyla birlikte petrol arzındaki fazlalık, küresel piyasalarda fiyatları aşağı çekmeye başladı.Hürmüz Boğazı'ndan tankerlerin geçişlerini yapması ve küresel piyasalara petrol dağıtımlarının gerçekleşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi.Bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 6,58 liralık indirim yapıldı. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.Motorin ne kadar olacak?6,58 TL'lik indirimin ardından motorinin litre fiyatlarının şehirlerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/istanbul-icin-kritik-firtina-uyarisi-daha-kuvvetlisi-geliyor--1110448020.html

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motorin, indirim, benzin, benzin fiyatları