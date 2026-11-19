https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/istanbul-icin-kritik-firtina-uyarisi-daha-kuvvetlisi-geliyor--1110448020.html

İstanbul için kritik fırtına uyarısı: Daha kuvvetlisi geliyor

İstanbul için kritik fırtına uyarısı: Daha kuvvetlisi geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan lodos bugün gece ve yarın öğle saatlerinde şiddetini artıracak. Lodosun hızının saatte 85 kilometreye ulaşması bekleniyor. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbullulara bir uyarı daha geldi. Kentte etkili olan lodos, bu gece ve yarın öğle saatlerinde daha kuvvetli olacak. Dün saatte hızı 75 kilometreyi bulan lodosun hızının saatte 85 kilometreye ulaşması bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri kentte gökgürültülü sağanak yağış da bekleniyor.AKOM ve İstanbul Valiliği'nden uyarıİstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği de cuma akşamını da kapsayan uyarı yaptı. AKOM'dan yapılan açıklamada, güneyli yönlerden esen lodosun bu gece saat 22.00 itibarıyla kuvvetlenmesi bekleniyor. Cuma akşamına kadar etkili olacağı tahmin edilen rüzgarın, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 85 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacağı öngörülüyor. Fırtına geliyorİstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/turkiyenin-uzerine-geliyor-istanbul-dahil-32-ilde-alarm-verildi-firtina-80-kmye-ulasacak-1110439519.html

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