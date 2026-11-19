https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/mhp-genel-baskani-bahceli-devletin-isleyisindeki-aksakliklari-gidermenin-yolu-mecliste-mhpyi-1110437716.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletin işleyişindeki aksaklıkları gidermenin yolu Meclis'te MHP'yi birinci parti yapmaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletin işleyişindeki aksaklıkları gidermenin yolu Meclis'te MHP'yi birinci parti yapmaktır

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yağmur Stratejisi' adını verdikleri yol haritasını paylaştı. Eğitim ve istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet, orta sınıf... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T00:05+0300

2026-11-19T00:05+0300

2026-11-19T00:05+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

mhp

tbmm

seçim

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim sonuçları

yerel seçim

genel seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100'den Başak Şengül'e verdiği röportajda, Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak 'Yağmur Stratejisi' adını verdikleri yol haritasını anlattı. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunları 7 başlık altında değerlendiren MHP lideri Bahçeli, bu sorunların seçime kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'Yoksulluk söz konusu'Yoksulluk konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, "Devlet ve millet olarak son yirmi yılda elde edilen birçok kazanım olmasına rağmen bugün yaşanılan ekonomik kırılma, çeşitli değişkenlerden kaynaklı yoksulluk söz konusudur. Toplumun bütün kesimlerinde hissedilen bu yoksulluk derin eşitsizliklere neden olmakta, toplumsal anlamda ciddi bir kaygı ortamı oluşturmaktadır. Milletin bu kaygı durumu içinde bulunduğu geleneğe aidiyet duygusunu zayıflatmakta ve derin mutsuzluk ortaya çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.'Toplum kendini, güvensiz, kaygılı ve umutsuz hisseder'Hukukun toplumsal düzenin korunmasındaki işlevine dikkati çeken MHP Genel Başkanı Bahçeli, adaletin iki temel işlevi bulunduğunu belirterek şunları söyledi:'Sadece ekonomik değil aynı zamanda etik, politik ve hukuki sorundur'Fon skandalı, Ahbap olayı ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının siyaset kurumuna duyulan güveni etkilediğini savunan MHP lideri Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:'Bir milletin geleceği gençlerdir'Eğitim sisteminin gençlerin yetiştirilmesi ve istihdam süreçleri açısından önemine değinen MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:'Orta sınıf kendisini tükenmiş hissetmekte'Orta sınıfın ekonomik eşitsizliklerden etkilendiğini belirten MHP lideri Bahçeli, "Genel olarak toplumsal bakıldığında yeniden dağıtım ekonomik modelinden kaynaklı sorunlar vardır ve bundan orta sınıf ciddi düzeyde etkilenmektedir. Derin eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin neden olduğu bir ortamın oluştuğu düşüncesi, fırsat eşitsizliği, ekonomik durgunluğun nedeni olmaktadır. Orta sınıf kendisini tükenmiş hissetmekte, sermayenin çok dar bir grubun elinde toplandığına inanmaktadır. Toplumun gelecek adına hayal kurma, beklenti içinde olma duygusunun kaybı ile orta sınıfın erimesi paralel bir gerçekliktir" ifadelerini kullandı.'Gerçek ile sanal olanın sınırları muğlaklaşmaktadır'Basın ve sorumluluk konusunu da değerlendiren MHP lideri Bahçeli, basın özgürlüğü ile ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki dengenin korunması gerektiğini, şu sözlerle savundu:'Mesele yalnızca bir güvenlik başlığı değil'Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:'Türkçe bir dünya kurmanın şartları oluşmuştur'MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin küresel gelişmeler karşısındaki konumunu güçlendirmeyi ve yapısal sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirttiği 'Yağmur Stratejisi'ni şu sözlerle anlattı:'Türkçe dünya kurmak, ekonomi politiğin yeniden düşünülmesini gerektirir'Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir konum elde etmesi için savunma sanayisinin yanı sıra idari, hukuki, siyasi ve kültürel reformların önemine işaret eden MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:'Yürütmede Erdoğan, Yasamada Milliyetçi Hareket Partisi'MHP'nin TBMM'de daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini dile getiren MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:'Mutfaktaki darlığı da en derinden hissediyoruz'TBMM'de MHP'nin temsil gücünün artmasının ekonomik ve sosyal politikaların hayata geçirilmesini hızlandıracağını savunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:'Biz ittifakın içinde bir denge ve denetleme mekanizmasıyız'Cumhur İttifakı içerisindeki rollerine ilişkin de konuşan MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/devlet-bahceli-bakanlar-akin-gurlek-ve-mustafa-ciftci-ile-ayri-ayri-gorustu-1110403409.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, tbmm, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim sonuçları, yerel seçim, genel seçim