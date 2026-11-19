MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletin işleyişindeki aksaklıkları gidermenin yolu Meclis'te MHP'yi birinci parti yapmaktır
© Akın ÇeliktaşMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© Akın Çeliktaş
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yağmur Stratejisi' adını verdikleri yol haritasını paylaştı. Eğitim ve istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet, orta sınıf, basın ve sorumluluk ile Terörsüz Türkiye başlıklarında çözüm önerilerini paylaşan Bahçeli, MHP'nin TBMM'de daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini savundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100'den Başak Şengül'e verdiği röportajda, Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak 'Yağmur Stratejisi' adını verdikleri yol haritasını anlattı.
Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunları 7 başlık altında değerlendiren MHP lideri Bahçeli, bu sorunların seçime kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Yelkovanla akrebin birlikte yürüdükleri gibi sorunlar ve çözümler de beraber yürürler ve birbirlerini etkilerler. Hiç kuşkusuz insani toplumsal açıdan baktığımızda her devletin çeşitli sorunları, her milletin tarihinden getirdiği çeşitli yükleri vardır. Zaten siyasete meşruiyet zemini sağlayan işte bu sorunları çözmek, bu yükleri toplumsal ihtilaflara dönüştürmeden hafifletebilmek, bilgi ve hikmet ışığında çözüme kavuşturmaktır. Sorunları 7 başlık altında tanımladık; Eğitim ve istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet, orta sınıf, basın ve sorumluluk, terörsüz Türkiye. Bu sorunların seçime kadar çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
'Yoksulluk söz konusu'
Yoksulluk konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, "Devlet ve millet olarak son yirmi yılda elde edilen birçok kazanım olmasına rağmen bugün yaşanılan ekonomik kırılma, çeşitli değişkenlerden kaynaklı yoksulluk söz konusudur. Toplumun bütün kesimlerinde hissedilen bu yoksulluk derin eşitsizliklere neden olmakta, toplumsal anlamda ciddi bir kaygı ortamı oluşturmaktadır. Milletin bu kaygı durumu içinde bulunduğu geleneğe aidiyet duygusunu zayıflatmakta ve derin mutsuzluk ortaya çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.
'Toplum kendini, güvensiz, kaygılı ve umutsuz hisseder'
Hukukun toplumsal düzenin korunmasındaki işlevine dikkati çeken MHP Genel Başkanı Bahçeli, adaletin iki temel işlevi bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
Sosyal düzenin toplumsal yaşantıda doğal olarak oluşumuna ve gelişimine karşın, bu doğal düzeni güçlendiren bir kurallar sistemi olarak hukuk; bireylerin aralarındaki ve toplumla olan ilişkilerinde bir normlar düzeni olarak görülür. Bu bağlamda hukuk düzeninin toplumsal düzenin desteklenmesi konusunda sağlayacağı birçok yarar olmakla birlikte temelde iki işlev üzerinden bu fayda ifade edilir. Hukukun toplumsal işlevi a- olumlu eylemleri destekleyerek güvence altına almak b- toplumsal yaşantı için olumsuz şekilde nitelenen eylemleri önlemek şeklinde belirtilebilir. Bunun aksi durumunda toplum kendini, güvensiz, kaygılı ve umutsuz hisseder ve bu ağır bir toplumsal sorundur.
'Sadece ekonomik değil aynı zamanda etik, politik ve hukuki sorundur'
Fon skandalı, Ahbap olayı ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının siyaset kurumuna duyulan güveni etkilediğini savunan MHP lideri Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:
Yolsuzluk bir toplumda zuhur edebilecek çok katmanlı bir problemdir. Sadece ekonomik değil aynı zamanda etik, politik ve hukuki sorundur. Kaynakların israfı başta olmak üzere toplumsal öfke ve ahlaki yozlaşmanın temel kaynağıdır. İnsanlar özellikle belediyelerde yaşanılan yolsuzluk ve fon skandalı ile kişiler ve kurumlara inanç/güven duygusunu eşik eşik kaybetmektedir. Güvenin bu kadar istismar edilmemesi gerektiği ortak kanaat olarak şekillenmiştir. Fon skandalı, Ahbap olayı, belediyelerde yapılan yolsuzluklar, siyaset ekseninde cereyan eden birçok olay vb. güven kaybını beraberinde getirmekte, siyaset kurumuna güveni aşındırmaktadır. Özellikle toplumun, tarih, kültür, değer sistemi, gelenek ve devletine yabancılaşmaya başlaması birçok kurumun işlevsizleştiğinin biricik göstergesidir. Bu boyutta bir yabancılaşmada temel değer sisteminin, eğitimin yeniden gözden geçirilmesi ve işletilen olumsuz propaganda süreçlerinin dikkatli takip edilip önlenmesi hususi önem arz eder. Denetimsizlik ve ciddiyetsizlik duygu durumu yozlaşma ve yabancılaşmanın temel nedenleri arasındadır.
'Bir milletin geleceği gençlerdir'
Eğitim sisteminin gençlerin yetiştirilmesi ve istihdam süreçleri açısından önemine değinen MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
Günümüzde, yaşadığımız hızlı değişim ve bundan kaynaklı değerler dünyasının nesillere aktarılamaması, kültürel kalıpların oluşturulamaması ve var olanların yitimi, beraberinde anlam boşluklarını meydana çıkarmıştır. Eğitim bir taraftan devletin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmek diğer taraftan, kültür, sanat, değer ve tutumları bir davranış olarak kazandırma süreci ve bir anlam dünyası oluşturmaktır. Lakin eğitim aynı zamanda istihdam sürecinin de en önemli eşiklerinden biridir. Bu gerçeklik eğitim, gençlik ve istihdam planının tamamlayıcı bir perspektifle yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bir milletin geleceği gençlerdir. Bir devletin bekası gençlerini değerleri, tutumları, istekleri ve devletin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirebilmesine bağlıdır. Eğer medeniyetimizi yeniden yükseltecek isek bu, kendi düşünce dünyamız ve kültürümüze dayanmakla mümkün olacaktır. Gençlerimiz modern dünyadaki değişimlere uyum sağlarken, kendi köklerine ve geleneklerine bağlı kalmak, manevi değerlerin korunmasına dikkat etmek durumundadırlar. Kendi millî değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir.
'Orta sınıf kendisini tükenmiş hissetmekte'
Orta sınıfın ekonomik eşitsizliklerden etkilendiğini belirten MHP lideri Bahçeli, "Genel olarak toplumsal bakıldığında yeniden dağıtım ekonomik modelinden kaynaklı sorunlar vardır ve bundan orta sınıf ciddi düzeyde etkilenmektedir. Derin eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin neden olduğu bir ortamın oluştuğu düşüncesi, fırsat eşitsizliği, ekonomik durgunluğun nedeni olmaktadır. Orta sınıf kendisini tükenmiş hissetmekte, sermayenin çok dar bir grubun elinde toplandığına inanmaktadır. Toplumun gelecek adına hayal kurma, beklenti içinde olma duygusunun kaybı ile orta sınıfın erimesi paralel bir gerçekliktir" ifadelerini kullandı.
'Gerçek ile sanal olanın sınırları muğlaklaşmaktadır'
Basın ve sorumluluk konusunu da değerlendiren MHP lideri Bahçeli, basın özgürlüğü ile ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki dengenin korunması gerektiğini, şu sözlerle savundu:
Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde algılar gerçeklerin önüne geçmektedir. Bu algının oluşmasında genel olarak basın en önemli değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Basın özgürlüğü kavramı ile millet ve devlet aleyhine bir propagandanın yürütüldüğü aşikârdır. Basın özgürlüğü, ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki denge kaybolmuştur. Özellikle yazılı basın organları ve haber programları üzerinden şiddet ve ahlaksızlık normalleştirilmekte, haber içerikleri ile toplum gerçeklikten koparılmaktadır. Bu şekilde insanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının zayıflatılması sağlanmakta, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırları muğlaklaşmaktadır. Bu anlamda her müdahale basın özgürlüğü gibi ifade kalıplarıyla reddedilmektedir. Oysa özgürlük sorumluluk ile kayıtlanmıştır.
'Mesele yalnızca bir güvenlik başlığı değil'
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:
Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Bu bakımdan Terörsüz Türkiye, ortak aklı ve toplumsal mutabakatı önceleyen, dürüst ve samimi adımlarla dış dayatmalara kapalı, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirecek gelecek inşasının teminatıdır. Terörsüz Türkiye küresel güçlerin en işlevsel araç olarak gördükleri farklılıkları iç cephede tutmak, tarihi, kültürel tecrübemiz ve hikâyemizin ortağı kılmak, küresellerin ellerinden Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için kullandıkları araçları almak, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşımayı hedeflemektedir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin kırk yılı aşkın bir süredir karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme, terörün insan, toplum, ekonomi ve devlet hayatında oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırma ve geleceği terörün gölgesinden kurtarma iradesidir. Bu yönüyle mesele yalnızca bir güvenlik başlığı değil, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet meselesidir.
'Türkçe bir dünya kurmanın şartları oluşmuştur'
MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin küresel gelişmeler karşısındaki konumunu güçlendirmeyi ve yapısal sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirttiği 'Yağmur Stratejisi'ni şu sözlerle anlattı:
Modern dönemle beraber kurulan küresel düzen ve anlam sistemi derin krizler yaşamaktadır. Ağır ekonomik eşitsizlikler, sermaye akış rotasındaki dönüşüm, jeopolitik dengeler yeni bir dünya ve bölge denklemini ortaya koymaktadır. Savaşlar, çatışmalar, ekonomik krizlerle eşikleri oluşan bu yeni durumda Türkiye sağlıklı konumlanmalıdır. Düzen kurmak, yaşanabilir bir dünya inşa etmek ve insanlığın ortak menfaatine hizmet edecek değerler üretmek ancak bunu tarihinde başarabilmiş milletlere özgü bir fazilettir. Türk milletinin tarihte bunu birçok defa başardığı inkâr edilemez bir gerçekliktir. Gelinen bu noktada bizim için Türkçe bir dünya kurmanın şartları oluşmuştur. Eğer bir düzen istiyorsak ki, istemeliyiz; yeni bir dünya düzeni kurulurken sınırları belirlenirken, kuralları konulurken biz orada olmak zorundayız.
'Türkçe dünya kurmak, ekonomi politiğin yeniden düşünülmesini gerektirir'
Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir konum elde etmesi için savunma sanayisinin yanı sıra idari, hukuki, siyasi ve kültürel reformların önemine işaret eden MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:
İşte bunun içindir ki; Türkçe dünya kurmak, ekonomi politiğin yeniden düşünülmesini gerektirir. Askeri sistemin ve savunma sanayinin dirençli kurumsallaşmasını zorunlu kılar. Türkiye’yi güçlü bir devlet haline getirmek idarî, hukukî, siyasî ve kültürel tüm reformları hayata geçirmek; insan hak ve hürriyetlerini tam anlamıyla tesis etmek, milletin refahını ve huzurunu temin etmek ancak özgül ağırlığımızı siyasi ağırlığa, politikalarımızı pratiğe geçirmekle mümkündür.
'Yürütmede Erdoğan, Yasamada Milliyetçi Hareket Partisi'
MHP'nin TBMM'de daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini dile getiren MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
Yürütmede Erdoğan, Yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’de Cumhur İttifakı, Dünyada Türk Asrı Olmalıdır. Küresel ölçekte krizlerin ve güç savaşlarının yaşandığı kritik dönemde, ülkemizin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla 'Yağmur Stratejisi'ni geliştirdik. Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek, Rahman’a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Rahmet; zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin; bâtında ise huzurun, refahın, saadetin, nefisten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin ve düşünce buhranından salaha kavuşmanın muştusudur. İslam dünyasını yakıp kavuran savaşlar ve çatışmalar; insanlık suçları, mazlumların göğe yükselen feryatları, kadın, çocuk, yaşlı demeden emperyalist güçlerce gerçekleştirilen katliamlar, huzur, barış ve istikrar ikliminin kuraklaşması; etnik bölünmeler, mezhepsel ayrışmalar, parçalanan coğrafyalar; dünyada ve bölgemizde arınarak temizlenmenin, tazelenerek yeniden doğmanın, bolluk ve refah ile yeniden doğrulmanın misyon ve yükümlülüğünü omuzlarımıza yüklemektedir.
'Mutfaktaki darlığı da en derinden hissediyoruz'
TBMM'de MHP'nin temsil gücünün artmasının ekonomik ve sosyal politikaların hayata geçirilmesini hızlandıracağını savunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:
Ekonomik şartların ve geçim sıkıntısının insanımızı nasıl zorladığını çok iyi görüyoruz. Pazardaki ve mutfaktaki darlığı da en derinden hissediyoruz. İşte tam da bu yüzden diyoruz ki: Yasamada MHP. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar güçlü, ne kadar sayıca fazla olursak; asgari ücretlinin, memurun, dar gelirlinin hakkını koruyacak kanunlar o kadar hızlı ve tavizsiz geçecektir. Bütçe planlamalarında halkın refah payının artırılması, vergi adaletinin sağlanması ve esnafımızın sırtındaki yüklerin hafifletilmesi Milliyetçi Hareket Partisinin yüksek Meclis gücüyle mümkündür. Yürütme makamı devleti yönlendirirken, MHP Meclis'te halkın cüzdanının, alın terinin ve emeğinin hamisi olacaktır.
'Biz ittifakın içinde bir denge ve denetleme mekanizmasıyız'
Cumhur İttifakı içerisindeki rollerine ilişkin de konuşan MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:
Vatandaşlarımızın, ümitlerini muhalefetin kısır tartışmalarında harcamamanın tek yolu, gücün Meclis'te Milliyetçi Hareket Partisinde olmasındadır. Gelelim zihinlerdeki temel soruya: ‘Mevcut politikalara eleştirilerimiz varsa ne yapacağız?’ Cevap net: Alternatifsiz değilsiniz, çözümsüz değilsiniz. Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalarak, devletin işleyişindeki aksaklıkları gidermenin yolu Meclis'te MHP'yi birinci parti yapmaktır. Biz ittifakın içinde bir denge ve denetleme mekanizmasıyız. Biz koltuk veya unvan peşinde değiliz; biz devlet mekanizmasının milletin nam ve hesabına, kusursuz, adil ve şeffaf çalışmasının peşindeyiz. Coğrafyamız bir ateş çemberiyken devlet yönetiminde kaosa, kararsızlığa ve krizlere geçit vermeyecek tek irade MHP’dir. İşte bu yüzden, dış politikada tavizsiz ve dik duran o yürütme iradesinin başında Recep Tayyip Erdoğan’ın kalmasını sonuna kadar destekliyoruz. Çok ciddi bir tecrübenin öneminin farkındayız. Yönetimde istikrar, millî güvenliğimizin ilk şartıdır.