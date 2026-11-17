https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/devlet-bahceli-bakanlar-akin-gurlek-ve-mustafa-ciftci-ile-ayri-ayri-gorustu-1110403409.html
Devlet Bahçeli, bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi ile ayrı ayrı görüştü
Devlet Bahçeli, bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi ile ayrı ayrı görüştü
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Meclis'teki makamında kabul etti. Bahçeli daha sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de kabul... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T17:24+0300
2026-11-17T17:24+0300
2026-11-17T17:36+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
akın gürlek
mustafa çiftçi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü. MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'teki makamında yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.Gürlek: Taziyelerimizi ilettikAdalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makam odasında taziye ziyaretinde bulundu.Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Bahçeli-Çiftçi görüşmesiİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşme 5 dakika sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/bahceli-yasanabilir-bir-dunya-icin-surdurulebilir-baris-ve-istikrar-olmazsa-olmazdir-1110390800.html
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devlet bahçeli, akın gürlek, mustafa çiftçi
devlet bahçeli, akın gürlek, mustafa çiftçi
Devlet Bahçeli, bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi ile ayrı ayrı görüştü
17:24 17.11.2026 (güncellendi: 17:36 17.11.2026)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Meclis'teki makamında kabul etti. Bahçeli daha sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de kabul etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü. MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'teki makamında yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Gürlek: Taziyelerimizi ilettik
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makam odasında taziye ziyaretinde bulundu.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Görüşmemizde, kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla taziye dileklerimizi bir kez daha ilettik. Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum."
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşme 5 dakika sürdü.