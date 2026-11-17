https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/devlet-bahceli-bakanlar-akin-gurlek-ve-mustafa-ciftci-ile-ayri-ayri-gorustu-1110403409.html

Devlet Bahçeli, bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi ile ayrı ayrı görüştü

Devlet Bahçeli, bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi ile ayrı ayrı görüştü

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Meclis'teki makamında kabul etti. Bahçeli daha sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de kabul... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T17:24+0300

2026-11-17T17:24+0300

2026-11-17T17:36+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

akın gürlek

mustafa çiftçi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü. MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'teki makamında yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.Gürlek: Taziyelerimizi ilettikAdalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makam odasında taziye ziyaretinde bulundu.Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Bahçeli-Çiftçi görüşmesiİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşme 5 dakika sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/bahceli-yasanabilir-bir-dunya-icin-surdurulebilir-baris-ve-istikrar-olmazsa-olmazdir-1110390800.html

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Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, akın gürlek, mustafa çiftçi