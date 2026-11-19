https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/merz-ukrayna-krizi-yalnizca-diplomatik-cozumle-sona-erebilir-1110476176.html
Merz: Ukrayna krizi yalnızca diplomatik çözümle sona erebilir
Merz: Ukrayna krizi yalnızca diplomatik çözümle sona erebilir
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna krizinin ancak diplomatik bir çözüm bulunması halinde sona erebileceğini belirtti. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T21:45+0300
2026-11-19T21:45+0300
2026-11-19T21:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
friedrich merz
almanya
gönüllüler koalisyonu
ukrayna
avrupa
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Berlin’de düzenlenen ‘Gönüllüler Koalisyonu’ zirvesine ilişkin basın toplantısında konuşan Merz, “Bu savaşın ancak diplomatik bir çözüm bulunması halinde sona ereceğini anlıyoruz” dedi.Bununla birlikte Merz, çatışmanın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü koruması, güvenlik garantileri elde etmesi ve Avrupa güvenlik sistemine entegre edilmesi şartıyla sona ermesi gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/zaharova-wadephulun-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-sozleri-ultimatom-1110410809.html
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friedrich merz, almanya, gönüllüler koalisyonu, ukrayna, avrupa
friedrich merz, almanya, gönüllüler koalisyonu, ukrayna, avrupa
Merz: Ukrayna krizi yalnızca diplomatik çözümle sona erebilir
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna krizinin ancak diplomatik bir çözüm bulunması halinde sona erebileceğini belirtti.
Berlin’de düzenlenen ‘Gönüllüler Koalisyonu’ zirvesine ilişkin basın toplantısında konuşan Merz, “Bu savaşın ancak diplomatik bir çözüm bulunması halinde sona ereceğini anlıyoruz” dedi.
Bununla birlikte Merz, çatışmanın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü koruması, güvenlik garantileri elde etmesi ve Avrupa güvenlik sistemine entegre edilmesi şartıyla sona ermesi gerektiğini ifade etti.