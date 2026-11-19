https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/merz-ukrayna-krizi-yalnizca-diplomatik-cozumle-sona-erebilir-1110476176.html

Merz: Ukrayna krizi yalnızca diplomatik çözümle sona erebilir

Merz: Ukrayna krizi yalnızca diplomatik çözümle sona erebilir

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna krizinin ancak diplomatik bir çözüm bulunması halinde sona erebileceğini belirtti. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T21:45+0300

2026-11-19T21:45+0300

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ukrayna kri̇zi̇

friedrich merz

almanya

gönüllüler koalisyonu

ukrayna

avrupa

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Berlin’de düzenlenen ‘Gönüllüler Koalisyonu’ zirvesine ilişkin basın toplantısında konuşan Merz, “Bu savaşın ancak diplomatik bir çözüm bulunması halinde sona ereceğini anlıyoruz” dedi.Bununla birlikte Merz, çatışmanın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü koruması, güvenlik garantileri elde etmesi ve Avrupa güvenlik sistemine entegre edilmesi şartıyla sona ermesi gerektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/zaharova-wadephulun-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-sozleri-ultimatom-1110410809.html

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friedrich merz, almanya, gönüllüler koalisyonu, ukrayna, avrupa