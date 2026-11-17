https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/zaharova-wadephulun-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-sozleri-ultimatom-1110410809.html
Zaharova: Wadephul’un Ukrayna müzakerelerine ilişkin sözleri ‘ültimatom’
Zaharova: Wadephul’un Ukrayna müzakerelerine ilişkin sözleri ‘ültimatom’
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Ukrayna konusunda müzakere çağrısı içeren açıklamalarının... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T23:22+0300
2026-11-17T23:22+0300
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un ‘Moskova’nın savaş alanında zafer kazanmanın mümkün olmadığını anlaması ve diyaloğa başlaması gerektiği’ yönündeki açıklamalarını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, Wadephul’un kendi açıklamalarına göre Almanya’nın 2022’den bu yana Kiev’e askeri ihtiyaçlar için 55 milyar euro tahsis ettiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:Alman tarafının Abu Dabi’de kısa süre önce yapılan görüşmeler öncesinde Rusya’nın adımlarını “göstermelik bir girişim” olarak nitelendirerek Moskova’nın barış niyetlerinin samimiyetini sorgulamaya çalıştığını belirten Zaharova, şunları kaydetti:Berlin’in doğrudan diyalog kanallarını ve tarafsız arabulucuları sürekli reddettiğini belirten Zaharova, Alman tarafının daha önce eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in müzakereci olarak görevlendirilmesine kesin biçimde karşı çıktığını hatırlattı.Zaharova, Berlin’in mevcut tutumunun Rusya’nın çıkarlarını en başından göz ardı ederek görüşme yürütmeye dayandığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/lavrov-rusca-konusanlarin-haklarina-iliskin-talepler-pazarlik-konusu-olamaz-1110410412.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, almanya, johann wadephul, moskova, ukrayna, abu dabi, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, almanya, johann wadephul, moskova, ukrayna, abu dabi, telegram
Zaharova: Wadephul’un Ukrayna müzakerelerine ilişkin sözleri ‘ültimatom’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Ukrayna konusunda müzakere çağrısı içeren açıklamalarının “diplomatik söyleme büründürülmüş bir ültimatom” olduğunu belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un ‘Moskova’nın savaş alanında zafer kazanmanın mümkün olmadığını anlaması ve diyaloğa başlaması gerektiği’ yönündeki açıklamalarını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, Wadephul’un kendi açıklamalarına göre Almanya’nın 2022’den bu yana Kiev’e askeri ihtiyaçlar için 55 milyar euro tahsis ettiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:
Wadephul ne zamandan beri Ukrayna’da barışçıl çözümü savunuyor? Ya Almanya’yı temsil etmiyor ya da gerçekleri görmek istemiyor. Bu, müzakere değil; diplomatik söyleme büründürülmüş bir ültimatom ve kısır bir düşünce tarzı.
Alman tarafının Abu Dabi’de kısa süre önce yapılan görüşmeler öncesinde Rusya’nın adımlarını “göstermelik bir girişim” olarak nitelendirerek Moskova’nın barış niyetlerinin samimiyetini sorgulamaya çalıştığını belirten Zaharova, şunları kaydetti:
Uygun bir yaklaşım: Moskova barıştan söz ederse ‘göstermelik bir girişim’, sessiz kalırsa barış istemiyor. Oysa görüşmelerden kaçınan bizzat Almanya’ydı. Wadephul, görüşme ihtimalini ‘Moskova’ya taviz’ olarak nitelendirmişti.
Berlin’in doğrudan diyalog kanallarını ve tarafsız arabulucuları sürekli reddettiğini belirten Zaharova, Alman tarafının daha önce eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in müzakereci olarak görevlendirilmesine kesin biçimde karşı çıktığını hatırlattı.
Zaharova, Berlin’in mevcut tutumunun Rusya’nın çıkarlarını en başından göz ardı ederek görüşme yürütmeye dayandığını vurguladı.