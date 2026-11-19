https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/medvedev-avrupa-bir-hicten-ibaret-diyerek-konustu-avrupa-liderleri-kendilerini-karar-alma-1110462196.html

Medvedev, 'Avrupa bir hiçten ibaret' diyerek konuştu: 'Avrupa liderleri kendilerini karar alma süreçlerinin dışına itti'

Medvedev, 'Avrupa bir hiçten ibaret' diyerek konuştu: 'Avrupa liderleri kendilerini karar alma süreçlerinin dışına itti'

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupalı liderlerin uluslararası karar alma süreçlerindeki etkilerini kaybettiklerini belirterek Avrupa diye... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T14:53+0300

2026-11-19T14:53+0300

2026-11-19T14:53+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Avrupalı liderlerin kendilerini karar alma süreçlerinde etkili olan kişiler arasından çıkardığını söyledi.Medvedev açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Bugün Avrupa'ya kimsenin ihtiyacı yok çünkü Nazilere göz yumuyor'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupa'nın özgürlükler üzerine yürüttüğü söylemlerle Nazilere verdiği desteği örtbas ettiğini ve bu nedenle bugün kimsenin Avrupa'ya ihtiyaç duymadığını savundu.Medvedev açıklamasında, "Bugün ise Avrupa'ya (AB'den ayrılan Britanya da dahil) kimsenin ihtiyacı yok. İhtiyaç duyulmuyor çünkü özgürlükler hakkında içi boş gevezeliklerle bunu örtbas ederek Nazilere ve Banderacılara göz yumuyor" cümlelerinin altını çizdi.'Rusya, Çin ve ABD yeni güvenlik mimarisinin şekillenmesinde öncü rol oynayacak'Medvedev, Rusya, Çin ve ABD liderleri arasındaki görüşmenin, bu ülkelerin yeni uluslararası ve Avrupa güvenlik mimarisinin şekillendirilmesindeki öncü rolünü ortaya koyduğunu belirtti.Medvedev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-si-ve-trumptan-tarihi-ortak-bildiri-nukleer-savasin-kazanani-olamaz-asla-baslatilmamali-1110459974.html

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