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Medvedev, 'Avrupa bir hiçten ibaret' diyerek konuştu: 'Avrupa liderleri kendilerini karar alma süreçlerinin dışına itti'
Medvedev, 'Avrupa bir hiçten ibaret' diyerek konuştu: 'Avrupa liderleri kendilerini karar alma süreçlerinin dışına itti'
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupalı liderlerin uluslararası karar alma süreçlerindeki etkilerini kaybettiklerini belirterek Avrupa diye... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T14:53+0300
2026-11-19T14:53+0300
2026-11-19T14:53+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Avrupalı liderlerin kendilerini karar alma süreçlerinde etkili olan kişiler arasından çıkardığını söyledi.Medvedev açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Bugün Avrupa'ya kimsenin ihtiyacı yok çünkü Nazilere göz yumuyor'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupa'nın özgürlükler üzerine yürüttüğü söylemlerle Nazilere verdiği desteği örtbas ettiğini ve bu nedenle bugün kimsenin Avrupa'ya ihtiyaç duymadığını savundu.Medvedev açıklamasında, "Bugün ise Avrupa'ya (AB'den ayrılan Britanya da dahil) kimsenin ihtiyacı yok. İhtiyaç duyulmuyor çünkü özgürlükler hakkında içi boş gevezeliklerle bunu örtbas ederek Nazilere ve Banderacılara göz yumuyor" cümlelerinin altını çizdi.'Rusya, Çin ve ABD yeni güvenlik mimarisinin şekillenmesinde öncü rol oynayacak'Medvedev, Rusya, Çin ve ABD liderleri arasındaki görüşmenin, bu ülkelerin yeni uluslararası ve Avrupa güvenlik mimarisinin şekillendirilmesindeki öncü rolünü ortaya koyduğunu belirtti.Medvedev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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haberler, şi cinping, başkan, birleşik rusya partisi, rusya güvenlik konseyi, rusya, çin, abd, avrupa birliği, dmitriy medvedev, vladimir putin, donald trump, ursula von der leyen, kaja kallas, friedrich merz, emmanuel macron
haberler, şi cinping, başkan, birleşik rusya partisi, rusya güvenlik konseyi, rusya, çin, abd, avrupa birliği, dmitriy medvedev, vladimir putin, donald trump, ursula von der leyen, kaja kallas, friedrich merz, emmanuel macron
Medvedev, 'Avrupa bir hiçten ibaret' diyerek konuştu: 'Avrupa liderleri kendilerini karar alma süreçlerinin dışına itti'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupalı liderlerin uluslararası karar alma süreçlerindeki etkilerini kaybettiklerini belirterek Avrupa diye bir şeyin olmadığını ve bunu idrak etmek için fotoğrafa bakmanın yeterli olduğunu vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Avrupalı liderlerin kendilerini karar alma süreçlerinde etkili olan kişiler arasından çıkardığını söyledi.
Medvedev açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu nedenle Ursulacıklar, Macroncuklar, Merzler ve Kallaslar şaşırmasın, sulu gözlerini devirip tepinmesin. Kendilerini karar alma süreçlerini etkileyen kişilerin listesinden kendi elleriyle sildiler. Önemsizliklerinin kanıta ihtiyacı yok. Avrupa bir hiçten ibaret. Avrupa diye bir şey yok. Bunu anlamak için fotoğrafa bakmak yeterli.
'Bugün Avrupa'ya kimsenin ihtiyacı yok çünkü Nazilere göz yumuyor'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupa'nın özgürlükler üzerine yürüttüğü söylemlerle Nazilere verdiği desteği örtbas ettiğini ve bu nedenle bugün kimsenin Avrupa'ya ihtiyaç duymadığını savundu.
Medvedev açıklamasında, "Bugün ise Avrupa'ya (AB'den ayrılan Britanya da dahil) kimsenin ihtiyacı yok. İhtiyaç duyulmuyor çünkü özgürlükler hakkında içi boş gevezeliklerle bunu örtbas ederek Nazilere ve Banderacılara göz yumuyor" cümlelerinin altını çizdi.
'Rusya, Çin ve ABD yeni güvenlik mimarisinin şekillenmesinde öncü rol oynayacak'
Medvedev, Rusya, Çin ve ABD liderleri arasındaki görüşmenin, bu ülkelerin yeni uluslararası ve Avrupa güvenlik mimarisinin şekillendirilmesindeki öncü rolünü ortaya koyduğunu belirtti.
Medvedev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Rusya, Çin ve ABD liderleri, dünyanın en önemli üç gücünün devlet başkanları bir araya geldi. 'Büyük Üçlü' formatında, yeni uluslararası ve Avrupa güvenlik mimarisinin şekillendirilmesi, silahların kontrolü ve büyük bölgesel çatışmaların çözüme kavuşturulması konularında bu üç ülkenin öncü rolü belirginleşti.