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Matteo Guendouzi'den Emre Belözoğlu vurgusu: 'Sürekli olarak tavsiyeler veriyor'
Matteo Guendouzi'den Emre Belözoğlu vurgusu: 'Sürekli olarak tavsiyeler veriyor'
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Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun antrenmanlarda kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ve gelişimine katkı sağladığını... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T20:05+0300
2026-11-19T20:05+0300
2026-11-19T20:05+0300
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çorum fk
kocaelispor
matteo guendouzi
emre belözoğlu
fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformuna yaptığı açıklamalarda takımın gündemine ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun oyun anlayışının takımla örtüştüğünü belirten Guendouzi, Liverpool ve Çorum FK karşılaşmalarında alınan galibiyetlerin milli araya moralli girmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.'Elimden gelenin en iyisini yapacağım'Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde kendisiyle aynı mevkide oynadığını hatırlatan Fransız oyuncu, şunları söyledi:Milli aranın takıma iyi geldiğini dile getiren Guendouzi, Kocaelispor maçının zorlu geçeceğini ancak galibiyet için hazır olduklarını vurguladı.'Onlar gerçek anlamda sıra dışı'Fenerbahçe taraftarına da değinen Guendouzi, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fenerbahceden-ilk-fotograf-geldi-emre-belozoglu-takimla-antremana-cikti-1110135676.html
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liverpool, çorum fk, kocaelispor, matteo guendouzi, emre belözoğlu, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
liverpool, çorum fk, kocaelispor, matteo guendouzi, emre belözoğlu, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
Matteo Guendouzi'den Emre Belözoğlu vurgusu: 'Sürekli olarak tavsiyeler veriyor'
Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun antrenmanlarda kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ve gelişimine katkı sağladığını belirterek oyun felsefesine uyum sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformuna yaptığı açıklamalarda takımın gündemine ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun oyun anlayışının takımla örtüştüğünü belirten Guendouzi, Liverpool ve Çorum FK karşılaşmalarında alınan galibiyetlerin milli araya moralli girmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.
'Elimden gelenin en iyisini yapacağım'
Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde kendisiyle aynı mevkide oynadığını hatırlatan Fransız oyuncu, şunları söyledi:
Antrenmanlarda bana sürekli olarak tavsiyeler veriyor. Kendimi geliştirebilmem için ne yapmam gerekiyorsa bunu benimle açık bir şekilde paylaşıyor. Oyun felsefesini daha net anlama noktasında biraz daha zaman gerekebilir ama bu konuda elimden gelenin en iyisini yapacağım.
Milli aranın takıma iyi geldiğini dile getiren Guendouzi, Kocaelispor maçının zorlu geçeceğini ancak galibiyet için hazır olduklarını vurguladı.
'Onlar gerçek anlamda sıra dışı'
Fenerbahçe taraftarına da değinen Guendouzi, şu ifadeleri kullandı:
Onlar gerçek anlamda sıra dışı. Her zaman arkamızdalar ve desteklerini sürdürüyorlar. Elbette hayal kırıklığı yaşıyorlar, sinirleniyorlar, kızıyorlar, üzülüyorlar ama neticede günün sonunda bizlere her zaman destek oluyorlar. Biz de onlardan aldığımız bu destek ve güçle beraber kafamızı kaldırıyoruz. Onlara pozitif duygular yaşatmak istiyoruz. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için şanslıyız ve mutluyuz.