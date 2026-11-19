Onlar gerçek anlamda sıra dışı. Her zaman arkamızdalar ve desteklerini sürdürüyorlar. Elbette hayal kırıklığı yaşıyorlar, sinirleniyorlar, kızıyorlar, üzülüyorlar ama neticede günün sonunda bizlere her zaman destek oluyorlar. Biz de onlardan aldığımız bu destek ve güçle beraber kafamızı kaldırıyoruz. Onlara pozitif duygular yaşatmak istiyoruz. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için şanslıyız ve mutluyuz.