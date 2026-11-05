https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fenerbahceden-ilk-fotograf-geldi-emre-belozoglu-takimla-antremana-cikti-1110135676.html

Fenerbahçe'den ilk fotoğraf geldi: Emre Belözoğlu takımla antremana çıktı

Fenerbahçe'den ilk fotoğraf geldi: Emre Belözoğlu takımla antremana çıktı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antremana çıktı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T15:06+0300

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spor

emre belözoğlu

fenerbahçe

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u yenerek önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetiminde A. Çorum FK maçı hazırlıklarımıza başladık." denildi. Çorum FK maçı hazırlıkları sürüyorKulüpten yapılan açıklamada da, "Fenerbahçe'miz, 8 Kasım Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu’nda Arca Çorum FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 11. hafta maçı hazırlıklarına bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Son oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncularımız, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.Futbol A Takımımız, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

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emre belözoğlu, fenerbahçe