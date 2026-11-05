https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fenerbahceden-ilk-fotograf-geldi-emre-belozoglu-takimla-antremana-cikti-1110135676.html
Fenerbahçe'den ilk fotoğraf geldi: Emre Belözoğlu takımla antremana çıktı
Fenerbahçe'den ilk fotoğraf geldi: Emre Belözoğlu takımla antremana çıktı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antremana çıktı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T15:06+0300
2026-11-05T15:06+0300
2026-11-05T15:06+0300
spor
emre belözoğlu
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110135219_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_f1189937656e51840f308787c470749a.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u yenerek önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetiminde A. Çorum FK maçı hazırlıklarımıza başladık." denildi. Çorum FK maçı hazırlıkları sürüyorKulüpten yapılan açıklamada da, "Fenerbahçe'miz, 8 Kasım Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu’nda Arca Çorum FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 11. hafta maçı hazırlıklarına bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Son oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncularımız, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.Futbol A Takımımız, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/fenerbahce-liverpoolu-3-2-maglup-etti-1110117145.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110135219_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_ccb32e0a31d15872426ea975de361501.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emre belözoğlu, fenerbahçe
emre belözoğlu, fenerbahçe
Fenerbahçe'den ilk fotoğraf geldi: Emre Belözoğlu takımla antremana çıktı
Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antremana çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u yenerek önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetiminde A. Çorum FK maçı hazırlıklarımıza başladık." denildi.
Çorum FK maçı hazırlıkları sürüyor
Kulüpten yapılan açıklamada da, "Fenerbahçe'miz, 8 Kasım Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu’nda Arca Çorum FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 11. hafta maçı hazırlıklarına bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Son oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncularımız, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.
Futbol A Takımımız, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.