https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/kushner-avrupanin-ukrayna-konusundaki-tutumunu-rus-heyetine-iletecegiz-1110475764.html

Kushner: Avrupa’nın Ukrayna konusundaki tutumunu Rus heyetine ileteceğiz

Kushner: Avrupa’nın Ukrayna konusundaki tutumunu Rus heyetine ileteceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Avrupa ülkelerinin tutumunu Steve Witkoff ile birlikte Rus heyetine... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T21:27+0300

2026-11-19T21:27+0300

2026-11-19T21:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

jared kushner

steve witkoff

ukrayna

rusya

avrupa

ukrayna krizi

donald trump

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Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmelere katılmak üzere Steve Witkoff ile Berlin’e giden Kushner, Avrupa ülkelerinin tutumunu Rus heyetine ileteceklerini söyledi.Kushner, “Bugünkü görüşmeler sonucunda Avrupa’nın son derece birlik içinde olduğunu ve Ukrayna’yı kararlılıkla desteklediğini gördük. Bu tutumu Rus heyetine de ileteceğiz” dedi.Avrupa’nın tutumunu ABD Başkanı Donald Trump’a aktardığını belirten Kushner, “Avrupa son derece birlik içinde” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kushner-ukrayna-icin-cigir-acici-yeni-cozum-fikirleri-gundemde-1110348115.html

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jared kushner, steve witkoff, ukrayna, rusya, avrupa, ukrayna krizi, donald trump