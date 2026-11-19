https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/kushner-avrupanin-ukrayna-konusundaki-tutumunu-rus-heyetine-iletecegiz-1110475764.html
Kushner: Avrupa’nın Ukrayna konusundaki tutumunu Rus heyetine ileteceğiz
Kushner: Avrupa’nın Ukrayna konusundaki tutumunu Rus heyetine ileteceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Avrupa ülkelerinin tutumunu Steve Witkoff ile birlikte Rus heyetine... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T21:27+0300
2026-11-19T21:27+0300
2026-11-19T21:27+0300
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ukrayna krizi
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Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmelere katılmak üzere Steve Witkoff ile Berlin’e giden Kushner, Avrupa ülkelerinin tutumunu Rus heyetine ileteceklerini söyledi.Kushner, “Bugünkü görüşmeler sonucunda Avrupa’nın son derece birlik içinde olduğunu ve Ukrayna’yı kararlılıkla desteklediğini gördük. Bu tutumu Rus heyetine de ileteceğiz” dedi.Avrupa’nın tutumunu ABD Başkanı Donald Trump’a aktardığını belirten Kushner, “Avrupa son derece birlik içinde” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kushner-ukrayna-icin-cigir-acici-yeni-cozum-fikirleri-gundemde-1110348115.html
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jared kushner, steve witkoff, ukrayna, rusya, avrupa, ukrayna krizi, donald trump
jared kushner, steve witkoff, ukrayna, rusya, avrupa, ukrayna krizi, donald trump
Kushner: Avrupa’nın Ukrayna konusundaki tutumunu Rus heyetine ileteceğiz
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Avrupa ülkelerinin tutumunu Steve Witkoff ile birlikte Rus heyetine aktaracaklarını belirtti.
Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmelere katılmak üzere Steve Witkoff ile Berlin’e giden Kushner, Avrupa ülkelerinin tutumunu Rus heyetine ileteceklerini söyledi.
Kushner, “Bugünkü görüşmeler sonucunda Avrupa’nın son derece birlik içinde olduğunu ve Ukrayna’yı kararlılıkla desteklediğini gördük. Bu tutumu Rus heyetine de ileteceğiz” dedi.
Avrupa’nın tutumunu ABD Başkanı Donald Trump’a aktardığını belirten Kushner, “Avrupa son derece birlik içinde” ifadesini kullandı.