https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kushner-ukrayna-icin-cigir-acici-yeni-cozum-fikirleri-gundemde-1110348115.html

Kushner: Ukrayna için 'çığır açıcı’ yeni çözüm fikirleri gündemde

Kushner: Ukrayna için 'çığır açıcı’ yeni çözüm fikirleri gündemde

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik son ABD temaslarında yeni fikirlerin ortaya çıktığını belirterek... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T23:52+0300

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Kushner, ABD temsilcilerinin Ukrayna krizinin çözümüne dair yürüttüğü son görüşmelerde yeni fikirlerin gündeme geldiğini ve bunlardan bazılarının süreçte ‘çığır açıcı’ nitelikte olabileceğini söyledi.ABD'nin mevcut odak noktasının Rusya ile Avrupalı temsilciler arasında doğrudan etkileşim kurmak olduğunu belirten Kushner, Avrupa'nın bu temaslara doğrudan dahil edilmesi gerektiğini savundu. NATO'nun Avrupa güvenliğindeki kritik rolüne dikkat çeken Kushner, bu nedenle Avrupa'nın sürecin dışında bırakılamayacağını vurguladı.Kushner ayrıca, krizin çözümünde yer alan tarafların kapalı kapılar ardında yapılan özel görüşmelerde karşılıklı tavizler vermeye istekli olduklarını dile getirdiğini aktardı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Kremlin Sarayı'nda ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelmişti. ABD'li temsilciler, Moskova temaslarının ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'e geçerek Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmüş; ayrıca Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya'nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla istişarelerde bulunmuştu.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusundaki tartışmalara dahil olmaya çalıştığını ancak öncelikle savaş mı yoksa barış mı istediklerine karar vermeleri gerektiğini söylemişti. Uşakov, Avrupa'nın mevcut pratik adımlarının çatışmanın devam etmesi yönünde bir arayışa işaret ettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransiz-siyasetci-philippot-avrupa-rusyaya-karsi-savas-yanlisi-tutumu-nedeniyle-muzakerelerin-1110345674.html

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