https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/kritik-schengen-zirvesi-turkiyenin-yasadigi-sorunlar-masaya-yatirildi-1110470151.html

Kritik 'Schengen Zirvesi': Türkiye AB’den Schengen vize süreçlerini gözden geçirmesini istedi

Kritik 'Schengen Zirvesi': Türkiye AB’den Schengen vize süreçlerini gözden geçirmesini istedi

Sputnik Türkiye

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunların çözümüne yönelik çalışmalar sürerken Dışişleri Bakanlığı, AB ülkelerinin Türkiye temsilcilikleri, AB delegasyonu... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T17:26+0300

2026-11-19T17:26+0300

2026-11-19T17:28+0300

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dışişleri bakanlığı

schengen

vize başvuru

vize krizi

vize

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Avrupa Birliği yetkililerinden Schengen Yönetmeliği'ni gözden geçirmelerini istediğini duyurdu. Bakanlık, başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi talebini iletirken randevu bulma güçlüğünün de gündeme geldiği belirtildi. Vize randevu ve alımlarındaki güçlükler masaya yatırıldıNTV'nin haberine göre 18 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği grubu toplantısı ilk kez Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye tarafı, AB ile birçok alanda ulaşılan yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekerek Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların çözülmesini istedi. Vize randevusu almakta yaşanan güçlüklerin giderilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması, istenen belge sayısının azaltılması ve daha önce Schengen vizesi alan kişilere kolaylık sağlanması yönündeki talepler tekrar dile getirildi.Kademeli Vize Sistemi'nin yaygınlaştırılması talep edildiTürkiye, çok girişli ve daha uzun süreli vize verilmesini sağlayan Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha yaygın uygulanmasını da talep etti. AB ile ticaretin aksamaması için Türk TIR sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması ve kalış sürelerine ilişkin kısıtlamalara çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerindeki aksaklıkların, vatandaşların randevu almasını güçleştiren ve yasa dışı faaliyet gösteren sözde danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çekti. Adalet, Ticaret ve İçişleri bakanlıklarıyla yürütülen ortak çalışmalar kapsamında bu yapılara yönelik operasyonlar düzenlendiği ve çok sayıda kişi hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.Türk öğrencilerin sorunları da ele alındıÖte yandan, Türkiye’nin girişimleri sonucunda AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin vize başvurularında karşılaştığı sorunların son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı ifade edildi. Yetkililer, 2026 yılında bu konuda Dışişleri Bakanlığına yalnızca sınırlı sayıda münferit başvuru ulaştığını, kalan sorunların çözümü için temasların sürdüğünü kaydetti.Ayrı bir çalışma grubu kurulduAB kurumları ve üye ülkelerin ilgili makamlarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda ise Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarını gözden geçirmek amacıyla Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu kurulduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/danimarka-duyurdu-turkiyeden-yapilan-vize-basvurularinda-yeni-sistem-hayata-geciyor-1110400248.html

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