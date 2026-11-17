https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/danimarka-duyurdu-turkiyeden-yapilan-vize-basvurularinda-yeni-sistem-hayata-geciyor-1110400248.html

Danimarka duyurdu: Türkiye'den yapılan vize başvurularında yeni sistem hayata geçiyor

Danimarka duyurdu: Türkiye'den yapılan vize başvurularında yeni sistem hayata geçiyor

Sputnik Türkiye

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılan turistik vize başvurularında geçici olarak 'bekleme listesi' uygulamasının hayata geçirildiğini... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T15:07+0300

2026-11-17T15:07+0300

2026-11-17T15:07+0300

türki̇ye

schengen

danimarka

vize başvuru

vize krizi

vize

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090685343_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6e0d8c805489434a6201360c4daf73ef.jpg

Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularındaki sorun birçok kişiyi sıkıntıya sokarken Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Türkiye'den yapılacak turistik vize başvurularında 'bekleme listesi' sistemine geçtiklerini açıkladı. Hedef vize işlem süresini 15 güne indirmek Geçici bekleme listesi uygulamasıyla birlikte vize işlem süresinin 15 güne düşürülmesi planlanıyor. Açıklamada, dosyanın daha kapsamlı incelenmesi veya Danimarka Göçmenlik İdaresi'ne sevk edilmesi gereken istisnai durumlarda ise azami işlem süresinin 45 takvim gününe kadar uzayabileceği belirtildi. Danimarka'nın yeni düzenlemesi ile birlikte başvuru sahipleri, dosyaları işleme alınmaya hazır hale gelene kadar pasaport ve diğer seyahat belgelerini yanlarında tutabilecek. Bu düzenleme başvuru sahiplerine seyahat planlarını çok daha önceden yapma imkanı tanıyacak.Danimarka seyahatinden vazgeçen başvuru sahipleri için ücret iadesi yolu da açık bırakıldı. Bekleme listesinde yer alan ve başvurusu Ankara Büyükelçiliği tarafından işleme uygun bulunmamış kişiler ApplyVisa sistemi üzerinden başvurularını iptal ederek ödedikleri vize harcının iadesini talep edebilecekSadece turistik vize başvurularında geçerli Büyükelçilik, bekleme listesi uygulamasının yalnızca temel seyahat amacı turizm olan başvuruları kapsadığının altını çizdi. Büyükelçiliğin paylaştığı rehbere göre turistik vize başvurularında izlenecek adımlar şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/turk-vatandaslarina-en-cok-vize-reddi-veren-ulkeler-belli-oldu-ilk-sirada-hangi-ulke-var-1109731246.html

türki̇ye

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

schengen, danimarka, vize başvuru, vize krizi, vize