Danimarka duyurdu: Türkiye'den yapılan vize başvurularında yeni sistem hayata geçiyor
© AASchengen vizesi
© AA
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Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılan turistik vize başvurularında geçici olarak 'bekleme listesi' uygulamasının hayata geçirildiğini duyurdu.
Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularındaki sorun birçok kişiyi sıkıntıya sokarken Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Türkiye'den yapılacak turistik vize başvurularında 'bekleme listesi' sistemine geçtiklerini açıkladı.
Hedef vize işlem süresini 15 güne indirmek
Geçici bekleme listesi uygulamasıyla birlikte vize işlem süresinin 15 güne düşürülmesi planlanıyor. Açıklamada, dosyanın daha kapsamlı incelenmesi veya Danimarka Göçmenlik İdaresi'ne sevk edilmesi gereken istisnai durumlarda ise azami işlem süresinin 45 takvim gününe kadar uzayabileceği belirtildi. Danimarka'nın yeni düzenlemesi ile birlikte başvuru sahipleri, dosyaları işleme alınmaya hazır hale gelene kadar pasaport ve diğer seyahat belgelerini yanlarında tutabilecek. Bu düzenleme başvuru sahiplerine seyahat planlarını çok daha önceden yapma imkanı tanıyacak.
Danimarka seyahatinden vazgeçen başvuru sahipleri için ücret iadesi yolu da açık bırakıldı. Bekleme listesinde yer alan ve başvurusu Ankara Büyükelçiliği tarafından işleme uygun bulunmamış kişiler ApplyVisa sistemi üzerinden başvurularını iptal ederek ödedikleri vize harcının iadesini talep edebilecek
Danimarka seyahatinden vazgeçen başvuru sahipleri için ücret iadesi yolu da açık bırakıldı. Bekleme listesinde yer alan ve başvurusu Ankara Büyükelçiliği tarafından işleme uygun bulunmamış kişiler ApplyVisa sistemi üzerinden başvurularını iptal ederek ödedikleri vize harcının iadesini talep edebilecek
Sadece turistik vize başvurularında geçerli
Büyükelçilik, bekleme listesi uygulamasının yalnızca temel seyahat amacı turizm olan başvuruları kapsadığının altını çizdi. Büyükelçiliğin paylaştığı rehbere göre turistik vize başvurularında izlenecek adımlar şu şekilde sıralandı:
Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın resmi başvuru portalı ApplyVisa üzerinden hesap oluşturun, başvuru formunu doldurun ve 90 Euro tutarındaki vize ücretini ödeyin.
Kayıt ve ödeme işlemlerinin ardından ApplyVisa sistemi, üzerinde "niyet mektubu kimlik numarası" bulunan bir makbuz oluşturacak. Bu belgenin çıktısını alarak imzalayın.
Makbuzda yer alan kimlik numarasını kullanarak yetkili aracı kurum VFS Global'in Türkiye internet sitesi üzerinden bekleme listesine kaydınızı tamamlayın.
Başvurunuzun 15 takvim günü içinde işleme alınabileceği aşamaya gelindiğinde VFS Global tarafından size bir bildirim gönderilecek. Bildirimin ardından VFS üzerinden randevu alarak başvurunuza devam etmek istediğinizi onaylamanız için 48 saat süreniz olacak. Randevu gününde VFS Global başvuru merkezine giderek başvuru formunu, pasaportunuzun aslını ve kontrol listesinde belirtilen güncel seyahat planı dahil tüm belgeleri teslim edin.