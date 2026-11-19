https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/kpss-ortaogretim-sonuclari-aciklandi-1110442496.html

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından 19 Kasım Perşembe günü saat 05.35'te erişime açıldı. 25 Ekim'de sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T07:39+0300

2026-11-19T07:39+0300

2026-11-19T07:39+0300

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce adayın merakla beklediği 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre KPSS lise sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 05.35 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. ÖSYM, sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurarak adayların sonuçlarına erişebileceğini bildirdi.ÖSYM tarafından 19 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir?KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama işlemleri, ÖSYM'nin resmî sonuç sistemi üzerinden yapılabiliyor.Adayların sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranına giriş yapmaları, T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini kullanarak kimlik doğrulama işlemini tamamlamaları gerekiyor.Adaylar, sonuç ekranında sınav performanslarına ilişkin bilgileri ve KPSS puanlarını görüntüleyebilecek.ÖSYM KPSS sonuçları için saat 05.35'te duyuru yaptıÖSYM, 2026 yılı sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım'da açıklanacağını önceden ilan etmişti.Beklenen açıklama günün ilk saatlerinde geldi. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte adaylar, sabah 05.35'ten itibaren sınav sonuçlarına erişim sağlamaya başladı.Sınav sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden de listeleniyor.KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapıldı?2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli?KPSS Ortaöğretim sonuçları, kural olarak iki yıl geçerliliğini koruyor. Ancak daha sonraki bir KPSS oturumuna katılan adaylar için bazı özel durumlar bulunuyor.ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS'ye ortaöğretim düzeyinde katılan bir adayın, sonraki dönemde KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmesi hâlinde, üst öğrenim düzeyindeki sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren ortaöğretim KPSS sonucunun geçerliliği sona erecek.Bu nedenle adayların tercih ve başvuru işlemlerinde güncel ÖSYM kılavuzlarını, puan geçerlilik kurallarını ve kurumların ilan koşullarını dikkate almaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abd-rusya-ve-cin-tarihlerinde-ilk-defa-masaya-oturuyor-trump-ile-putin-cinde-gerceklesen-apecte-1110442163.html

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