https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/karadeniz-icin-firtina-uyarisi-sabah-saatlerine-dikkat-1110438564.html

Karadeniz için fırtına uyarısı: Sabah saatlerine dikkat

Karadeniz için fırtına uyarısı: Sabah saatlerine dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Karadeniz'de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayacak olan fırtınaya karşı bölge sakinlerini uyardı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T01:25+0300

2026-11-19T01:25+0300

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türki̇ye

karadeniz

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Cide-Bafra arasında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/antalyada-balina-goruntulendi-ilk-etapta-denizalti-sandik-1110437004.html

türki̇ye

karadeniz

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karadeniz, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü