https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/karadeniz-icin-firtina-uyarisi-sabah-saatlerine-dikkat-1110438564.html
Karadeniz için fırtına uyarısı: Sabah saatlerine dikkat
Karadeniz için fırtına uyarısı: Sabah saatlerine dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Karadeniz'de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayacak olan fırtınaya karşı bölge sakinlerini uyardı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T01:25+0300
2026-11-19T01:25+0300
2026-11-19T01:25+0300
türki̇ye
karadeniz
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085081821_0:104:999:666_1920x0_80_0_0_4705e6fcdefa4357b5b8eb7196c28acd.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Cide-Bafra arasında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/antalyada-balina-goruntulendi-ilk-etapta-denizalti-sandik-1110437004.html
türki̇ye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085081821_111:0:999:666_1920x0_80_0_0_2c74fd5b855d3f97c1cb4f055af24b63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karadeniz, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
karadeniz, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Karadeniz için fırtına uyarısı: Sabah saatlerine dikkat
Meteoroloji, Karadeniz'de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayacak olan fırtınaya karşı bölge sakinlerini uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Cide-Bafra arasında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.