Müşterilerimle birlikte sezonun son tekne turunu gerçekleştiriyorduk. Sulu Ada yakınlarına geldiğimizde denizin yüzünde siyah bir şey gördük. İlk etapta denizaltı sandık. Çevredeki balıkçılardan bu siyah cismin ne olduğu konusunda yardım istedik. O sırada havaya su püskürtmeye başladı. Siyah cismin balina olduğunu fark edince telefonum ile kayıt yaparak sosyal medyada paylaştım.