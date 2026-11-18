https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/antalyada-balina-goruntulendi-ilk-etapta-denizalti-sandik-1110437004.html
Antalya'da balina görüntülendi: 'İlk etapta denizaltı sandık'
Antalya'da balina görüntülendi: 'İlk etapta denizaltı sandık'
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yat turu sırasında balina görüldü. Teknedekiler denizin içindeki siyahlığı ilk önce denizaltı zannettiklerini belirtti. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T22:26+0300
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Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, müşterileriyle birlikte Sulu Ada'ya yat turu gerçekleştirdikleri sırada bir balina görüntüledi.Ada yakınlarına geldiğinde balinayı fark ederek görüntüleyen Şeşen, olayı şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbulda-selden-etkilenenlerin-su-faturalarina-erteleme-ve-taksit-imkani-verildi-1110435309.html
türki̇ye
antalya
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antalya, kumluca, balina
Antalya'da balina görüntülendi: 'İlk etapta denizaltı sandık'
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yat turu sırasında balina görüldü. Teknedekiler denizin içindeki siyahlığı ilk önce denizaltı zannettiklerini belirtti.
Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, müşterileriyle birlikte Sulu Ada'ya yat turu gerçekleştirdikleri sırada bir balina görüntüledi.
Ada yakınlarına geldiğinde balinayı fark ederek görüntüleyen Şeşen, olayı şöyle anlattı:
Müşterilerimle birlikte sezonun son tekne turunu gerçekleştiriyorduk. Sulu Ada yakınlarına geldiğimizde denizin yüzünde siyah bir şey gördük. İlk etapta denizaltı sandık. Çevredeki balıkçılardan bu siyah cismin ne olduğu konusunda yardım istedik. O sırada havaya su püskürtmeye başladı. Siyah cismin balina olduğunu fark edince telefonum ile kayıt yaparak sosyal medyada paylaştım.