https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/jpmorganchase-ucuncu-taraf-hizmet-saglayicilarini-yonelik-siber-saldiri-gerceklesti-1110471359.html
JPMorganChase: Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını yönelik siber saldırı gerçekleşti
JPMorganChase: Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını yönelik siber saldırı gerçekleşti
Sputnik Türkiye
ABD bankacılık sisteminde iki gün arayla yeni bir kriz daha çıktı. Birçok bankanın hizmet sağlayıcısı da olan JPMorganChase, bir siber saldırı olduğunu duyurdu.
2026-11-19T17:54+0300
2026-11-19T17:54+0300
2026-11-19T17:54+0300
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JPMorganChase, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına yönelik bir siber saldırı gerçekleştiğini bildirdi.Yapılan açıklamada, "Hizmetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır" ifadesine yer verildi.Zincirleme kesintiler, Amerika merkezli ABC News kanalına göre teknolojik eksiklikleri gözler önüne seriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abdde-pesi-sira-arizalar-microsoft-kesintisi-binlerce-ucusun-durmasi-ve-en-son-bankacilik-sistemi-1110396691.html
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amerika, abc news, haberler, abd
amerika, abc news, haberler, abd
JPMorganChase: Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını yönelik siber saldırı gerçekleşti
ABD bankacılık sisteminde iki gün arayla yeni bir kriz daha çıktı. Birçok bankanın hizmet sağlayıcısı da olan JPMorganChase, bir siber saldırı olduğunu duyurdu.
JPMorganChase, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına yönelik bir siber saldırı gerçekleştiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Hizmetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır" ifadesine yer verildi.
Zincirleme kesintiler, Amerika merkezli ABC News kanalına göre teknolojik eksiklikleri gözler önüne seriyor.