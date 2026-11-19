https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/jpmorganchase-ucuncu-taraf-hizmet-saglayicilarini-yonelik-siber-saldiri-gerceklesti-1110471359.html

JPMorganChase: Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını yönelik siber saldırı gerçekleşti

JPMorganChase: Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını yönelik siber saldırı gerçekleşti

Sputnik Türkiye

ABD bankacılık sisteminde iki gün arayla yeni bir kriz daha çıktı. Birçok bankanın hizmet sağlayıcısı da olan JPMorganChase, bir siber saldırı olduğunu duyurdu.

2026-11-19T17:54+0300

2026-11-19T17:54+0300

2026-11-19T17:54+0300

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JPMorganChase, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına yönelik bir siber saldırı gerçekleştiğini bildirdi.Yapılan açıklamada, "Hizmetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır" ifadesine yer verildi.Zincirleme kesintiler, Amerika merkezli ABC News kanalına göre teknolojik eksiklikleri gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abdde-pesi-sira-arizalar-microsoft-kesintisi-binlerce-ucusun-durmasi-ve-en-son-bankacilik-sistemi-1110396691.html

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