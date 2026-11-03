https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kievdeki-iskencehaneye-gelen-kadin-saglik-calisani-ukraynanin-kara-listesine-alindi-1110081328.html
Kiev’deki işkencehaneye gelen kadın sağlık çalışanı Ukrayna’nın ‘kara listesine’ alındı
Kiev’deki işkencehaneye gelen kadın sağlık çalışanı Ukrayna’nın ‘kara listesine’ alındı
Sputnik Türkiye
Kiev yakınlarındaki gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets kara listesinin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T18:16+0300
2026-11-03T18:16+0300
2026-11-03T18:16+0300
dünya
ukrayna
kiev
mirotvorets
i̇şkence
donetsk
avrupa
lugansk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110080986_0:12:1192:683_1920x0_80_0_0_c946b0052e100ceb6eac20d0f97401e7.png
Kiev bölgesindeki Petropavlovskaya Borşagovka köyünde tespit edilen gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) veri tabanına eklendi.‘Mirotvorets’ internet sitesinde kadın, ‘profesyonel provokatör’ olarak tanımlandı, ayrıca Ukrayna savunma güçlerinin faaliyetlerini engellemek ve askeri personele yönelik saldırı çağrısında bulunmakla suçlandı.Kadının evin bodrum katında tutulan kişilerin fotoğraflarını gösterdiği anlaşıldı. Tutulan kişierden birinde açık darp izleri bulunurken, bir diğerinde ise nekroz belirtileri tespit edildi. Sağlık görevlisi ayrıca, esir tutulanlar arasında omurgası kırılmış bir adamın da bulunduğunu açıklamıştı.Mirotvorets sitesi gazeteciler, Donetsk ve Lugansk’taki milisler ve diğer sivillere ait bilgileri yayımlayan tartışmalı bir platform olarak biliniyor. Birçok kez reşit olmayan kişilerin kişisel verilerinin paylaşıldığı sitenin veri tabanında ayrıca bazı Rus kültürünü temsil eden insanların ve çeşitli ülkelerden başka vatandaşların bilgilerine de yer veriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ukraynada-skandal-gizli-iskencehane-ortaya-cikarildi-1110066530.html
ukrayna
kiev
donetsk
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110080986_133:0:1060:695_1920x0_80_0_0_189a788e95675b39dcca0a3bd70d8174.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, kiev, mirotvorets, i̇şkence, donetsk, avrupa, lugansk
ukrayna, kiev, mirotvorets, i̇şkence, donetsk, avrupa, lugansk
Kiev’deki işkencehaneye gelen kadın sağlık çalışanı Ukrayna’nın ‘kara listesine’ alındı
Kiev yakınlarındaki gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets kara listesinin veri tabanına eklendi.
Kiev bölgesindeki Petropavlovskaya Borşagovka köyünde tespit edilen gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) veri tabanına eklendi.
‘Mirotvorets’ internet sitesinde kadın, ‘profesyonel provokatör’ olarak tanımlandı, ayrıca Ukrayna savunma güçlerinin faaliyetlerini engellemek ve askeri personele yönelik saldırı çağrısında bulunmakla suçlandı.
Kadının evin bodrum katında tutulan kişilerin fotoğraflarını gösterdiği anlaşıldı. Tutulan kişierden birinde açık darp izleri bulunurken, bir diğerinde ise nekroz belirtileri tespit edildi. Sağlık görevlisi ayrıca, esir tutulanlar arasında omurgası kırılmış bir adamın da bulunduğunu açıklamıştı.
Mirotvorets sitesi gazeteciler, Donetsk ve Lugansk’taki milisler ve diğer sivillere ait bilgileri yayımlayan tartışmalı bir platform olarak biliniyor. Birçok kez reşit olmayan kişilerin kişisel verilerinin paylaşıldığı sitenin veri tabanında ayrıca bazı Rus kültürünü temsil eden insanların ve çeşitli ülkelerden başka vatandaşların bilgilerine de yer veriliyor.