https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kievdeki-iskencehaneye-gelen-kadin-saglik-calisani-ukraynanin-kara-listesine-alindi-1110081328.html

Kiev’deki işkencehaneye gelen kadın sağlık çalışanı Ukrayna’nın ‘kara listesine’ alındı

Kiev’deki işkencehaneye gelen kadın sağlık çalışanı Ukrayna’nın ‘kara listesine’ alındı

Sputnik Türkiye

Kiev yakınlarındaki gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets kara listesinin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T18:16+0300

2026-11-03T18:16+0300

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Kiev bölgesindeki Petropavlovskaya Borşagovka köyünde tespit edilen gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) veri tabanına eklendi.‘Mirotvorets’ internet sitesinde kadın, ‘profesyonel provokatör’ olarak tanımlandı, ayrıca Ukrayna savunma güçlerinin faaliyetlerini engellemek ve askeri personele yönelik saldırı çağrısında bulunmakla suçlandı.Kadının evin bodrum katında tutulan kişilerin fotoğraflarını gösterdiği anlaşıldı. Tutulan kişierden birinde açık darp izleri bulunurken, bir diğerinde ise nekroz belirtileri tespit edildi. Sağlık görevlisi ayrıca, esir tutulanlar arasında omurgası kırılmış bir adamın da bulunduğunu açıklamıştı.Mirotvorets sitesi gazeteciler, Donetsk ve Lugansk’taki milisler ve diğer sivillere ait bilgileri yayımlayan tartışmalı bir platform olarak biliniyor. Birçok kez reşit olmayan kişilerin kişisel verilerinin paylaşıldığı sitenin veri tabanında ayrıca bazı Rus kültürünü temsil eden insanların ve çeşitli ülkelerden başka vatandaşların bilgilerine de yer veriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ukraynada-skandal-gizli-iskencehane-ortaya-cikarildi-1110066530.html

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