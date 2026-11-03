Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kievdeki-iskencehaneye-gelen-kadin-saglik-calisani-ukraynanin-kara-listesine-alindi-1110081328.html
Kiev’deki işkencehaneye gelen kadın sağlık çalışanı Ukrayna’nın ‘kara listesine’ alındı
Kiev’deki işkencehaneye gelen kadın sağlık çalışanı Ukrayna’nın ‘kara listesine’ alındı
Sputnik Türkiye
Kiev yakınlarındaki gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets kara listesinin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T18:16+0300
2026-11-03T18:16+0300
dünya
ukrayna
kiev
mirotvorets
i̇şkence
donetsk
avrupa
lugansk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110080986_0:12:1192:683_1920x0_80_0_0_c946b0052e100ceb6eac20d0f97401e7.png
Kiev bölgesindeki Petropavlovskaya Borşagovka köyünde tespit edilen gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) veri tabanına eklendi.‘Mirotvorets’ internet sitesinde kadın, ‘profesyonel provokatör’ olarak tanımlandı, ayrıca Ukrayna savunma güçlerinin faaliyetlerini engellemek ve askeri personele yönelik saldırı çağrısında bulunmakla suçlandı.Kadının evin bodrum katında tutulan kişilerin fotoğraflarını gösterdiği anlaşıldı. Tutulan kişierden birinde açık darp izleri bulunurken, bir diğerinde ise nekroz belirtileri tespit edildi. Sağlık görevlisi ayrıca, esir tutulanlar arasında omurgası kırılmış bir adamın da bulunduğunu açıklamıştı.Mirotvorets sitesi gazeteciler, Donetsk ve Lugansk’taki milisler ve diğer sivillere ait bilgileri yayımlayan tartışmalı bir platform olarak biliniyor. Birçok kez reşit olmayan kişilerin kişisel verilerinin paylaşıldığı sitenin veri tabanında ayrıca bazı Rus kültürünü temsil eden insanların ve çeşitli ülkelerden başka vatandaşların bilgilerine de yer veriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ukraynada-skandal-gizli-iskencehane-ortaya-cikarildi-1110066530.html
ukrayna
kiev
donetsk
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110080986_133:0:1060:695_1920x0_80_0_0_189a788e95675b39dcca0a3bd70d8174.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, mirotvorets, i̇şkence, donetsk, avrupa, lugansk
ukrayna, kiev, mirotvorets, i̇şkence, donetsk, avrupa, lugansk

Kiev’deki işkencehaneye gelen kadın sağlık çalışanı Ukrayna’nın ‘kara listesine’ alındı

18:16 03.11.2026
© Sosyal ağlarKiev yakınında insanların bir evin bodrum katında tutulduğu yer
Kiev yakınında insanların bir evin bodrum katında tutulduğu yer - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Sosyal ağlar
Abone ol
Kiev yakınlarındaki gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets kara listesinin veri tabanına eklendi.
Kiev bölgesindeki Petropavlovskaya Borşagovka köyünde tespit edilen gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) veri tabanına eklendi.
‘Mirotvorets’ internet sitesinde kadın, ‘profesyonel provokatör’ olarak tanımlandı, ayrıca Ukrayna savunma güçlerinin faaliyetlerini engellemek ve askeri personele yönelik saldırı çağrısında bulunmakla suçlandı.
Kadının evin bodrum katında tutulan kişilerin fotoğraflarını gösterdiği anlaşıldı. Tutulan kişierden birinde açık darp izleri bulunurken, bir diğerinde ise nekroz belirtileri tespit edildi. Sağlık görevlisi ayrıca, esir tutulanlar arasında omurgası kırılmış bir adamın da bulunduğunu açıklamıştı.
Mirotvorets sitesi gazeteciler, Donetsk ve Lugansk’taki milisler ve diğer sivillere ait bilgileri yayımlayan tartışmalı bir platform olarak biliniyor. Birçok kez reşit olmayan kişilerin kişisel verilerinin paylaşıldığı sitenin veri tabanında ayrıca bazı Rus kültürünü temsil eden insanların ve çeşitli ülkelerden başka vatandaşların bilgilerine de yer veriliyor.
موقع اكتشاف القبو الذي تم احتجاز فيه حوالي 40 شخصا في سجن سري في مقاطعة كييف - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'da skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала