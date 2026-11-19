https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/istanbulda-insaatta-gocuk-1-isci-toprak-altinda--1110450834.html

İstanbul'da inşaatta göçük: 1 işçi toprak altında

İstanbul'da inşaatta göçük: 1 işçi toprak altında

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir inşaatta toprak kaydı ve bir işçi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T11:31+0300

2026-11-19T11:31+0300

2026-11-19T11:31+0300

türki̇ye

i̇stanbul

afad

göçük

inşaat

inşaat işçisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg

İstanbul Sultanbeyli'de, bir inşaatta toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. Bir işçi toprak altında kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışması sürüyorTurgut Reis Mahallesi, Sefa Sokak'taki inşaatta toprak kayması meydana geldi.Bir işçinin göçük altında kaldığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçiye ulaşmak için çalışma yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/bahcelievlerde-insaat-kazisinda-gocuk-iki-isci-toprak-altinda--1110131485.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, afad, göçük, inşaat, inşaat işçisi