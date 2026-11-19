https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/istanbulda-insaatta-gocuk-1-isci-toprak-altinda--1110450834.html
İstanbul'da inşaatta göçük: 1 işçi toprak altında
İstanbul'da inşaatta göçük: 1 işçi toprak altında
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir inşaatta toprak kaydı ve bir işçi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T11:31+0300
2026-11-19T11:31+0300
2026-11-19T11:31+0300
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i̇stanbul
afad
göçük
inşaat
inşaat işçisi
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İstanbul Sultanbeyli'de, bir inşaatta toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. Bir işçi toprak altında kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışması sürüyorTurgut Reis Mahallesi, Sefa Sokak'taki inşaatta toprak kayması meydana geldi.Bir işçinin göçük altında kaldığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçiye ulaşmak için çalışma yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/bahcelievlerde-insaat-kazisinda-gocuk-iki-isci-toprak-altinda--1110131485.html
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i̇stanbul, afad, göçük, inşaat, inşaat işçisi
i̇stanbul, afad, göçük, inşaat, inşaat işçisi
İstanbul'da inşaatta göçük: 1 işçi toprak altında
İstanbul'da bir inşaatta toprak kaydı ve bir işçi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul Sultanbeyli'de, bir inşaatta toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. Bir işçi toprak altında kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kurtarma çalışması sürüyor
Turgut Reis Mahallesi, Sefa Sokak'taki inşaatta toprak kayması meydana geldi.
Bir işçinin göçük altında kaldığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçiye ulaşmak için çalışma yapıyor.