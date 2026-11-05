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Bahçelievler'de inşaat kazısında göçük: İki işçi toprak altında
Bahçelievler'de inşaat kazısında göçük: İki işçi toprak altında
Sputnik Türkiye
Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışması sürüyor. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
bahçelievler
göçük
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İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altındaki iki kişiyi kurtarmak için çalışmaları sürüyor.
türki̇ye
bahçelievler
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bahçelievler, göçük
bahçelievler, göçük

Bahçelievler'de inşaat kazısında göçük: İki işçi toprak altında

13:14 05.11.2026 (güncellendi: 13:17 05.11.2026)
© Veysel Ensar Gökcegözogİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Veysel Ensar Gökcegözog
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Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışması sürüyor.
İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altındaki iki kişiyi kurtarmak için çalışmaları sürüyor.
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