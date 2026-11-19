https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/israil-meclisinde-tansiyon-yukseldi-4-milletvekili-oturumdan-uzaklastirdi-yeni-kurallara-alisin-1110450638.html
İsrail Meclisinde tansiyon yükseldi, 4 milletvekili oturumdan uzaklaştırdı: 'Yeni kurallara alışın'
İsrail Meclisinde tansiyon yükseldi, 4 milletvekili oturumdan uzaklaştırdı: 'Yeni kurallara alışın'
Sputnik Türkiye
İsrail Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi, Likud ve Yahudi Gücü partilerinden 4 milletvekilini, kendisine ve Filistinli vekillere yönelik 'terör destekçisi'... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T11:27+0300
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İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin liderlerinden İsrail Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi, Meclis Genel Kurulunda oturumu yönettiği sırada gerilim yaşandı. Tıybi, bazı milletvekillerinin sözlü sataşmalarına maruz kalmasının ardından, Likud Partisinden Almog Cohen, Ofir Katz ve Erez Tadmor ile Yahudi Gücü Partisinden Hanamel Dorfman'ı Genel Kurul salonundan çıkarttı.'Yeni kurallara alışın'Oturumu yöneten Tıybi, kürsüdeki konuşması sırasında kendisine "Sen Meclis Başkanı değilsin, terör başkanısın." diyen Yahudi Gücü Milletvekili Dorfman'ın Genel Kurul salonundan çıkarılmasını sağladı.Meclis Başkanına "terör destekçisi" demenin yasalara aykırı olduğunu belirten Tıybi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i işaret ederek, "Terörden hüküm giymiş tek bir milletvekili var, o da senin partinin başkanı" diye konuştu.Tıybi, milletvekillerine seslenerek, "Ben oturum yönetirken kimse bir milletvekiline terör destekçisi diyemez. Yeni kurallara alışın" ifadelerini kullandı.Likud'un 3 milletvekili de salondan çıkarıldıLikud Partisinden milletvekilleri Ofir Katz, Almog Cohen ve Erez Tadmor da Genel Kurul salonundan çıkarılan isimler oldu.Tıybi, Katz'ı İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine "terör destekçisi" dediği gerekçesiyle kürsüden indirerek salon dışına çıkarttı.Cohen ve Tadmor ise sözlü sataşmada bulunarak "hain" ve "terör destekçisi" ifadelerini kullandıkları gerekçesiyle oturumdan uzaklaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/israil-basini-muhalefet-kontrolu-aldi-netanyahu-doneminin-yasalari-icin-iptal-sureci-basladi-1110425277.html
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ortadoğu, i̇srail, itamar ben-gvir, tadmor, likud (parti)
ortadoğu, i̇srail, itamar ben-gvir, tadmor, likud (parti)
İsrail Meclisinde tansiyon yükseldi, 4 milletvekili oturumdan uzaklaştırdı: 'Yeni kurallara alışın'
İsrail Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi, Likud ve Yahudi Gücü partilerinden 4 milletvekilini, kendisine ve Filistinli vekillere yönelik 'terör destekçisi' ifadelerini kullandıkları gerekçesiyle Genel Kurul salonundan çıkartarak, 'Yeni kurallara alışın' dedi.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin liderlerinden İsrail Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi, Meclis Genel Kurulunda oturumu yönettiği sırada gerilim yaşandı. Tıybi, bazı milletvekillerinin sözlü sataşmalarına maruz kalmasının ardından, Likud Partisinden Almog Cohen, Ofir Katz ve Erez Tadmor ile Yahudi Gücü Partisinden Hanamel Dorfman'ı Genel Kurul salonundan çıkarttı.
Oturumu yöneten Tıybi, kürsüdeki konuşması sırasında kendisine "Sen Meclis Başkanı değilsin, terör başkanısın." diyen Yahudi Gücü Milletvekili Dorfman'ın Genel Kurul salonundan çıkarılmasını sağladı.
Meclis Başkanına "terör destekçisi" demenin yasalara aykırı olduğunu belirten Tıybi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i işaret ederek, "Terörden hüküm giymiş tek bir milletvekili var, o da senin partinin başkanı" diye konuştu.
Tıybi, milletvekillerine seslenerek, "Ben oturum yönetirken kimse bir milletvekiline terör destekçisi diyemez. Yeni kurallara alışın" ifadelerini kullandı.
Likud'un 3 milletvekili de salondan çıkarıldı
Likud Partisinden milletvekilleri Ofir Katz, Almog Cohen ve Erez Tadmor da Genel Kurul salonundan çıkarılan isimler oldu.
Tıybi, Katz'ı İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine "terör destekçisi" dediği gerekçesiyle kürsüden indirerek salon dışına çıkarttı.
Cohen ve Tadmor ise sözlü sataşmada bulunarak "hain" ve "terör destekçisi" ifadelerini kullandıkları gerekçesiyle oturumdan uzaklaştırıldı.