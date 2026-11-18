https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/israil-basini-muhalefet-kontrolu-aldi-netanyahu-doneminin-yasalari-icin-iptal-sureci-basladi-1110425277.html

İsrail basını: Muhalefet kontrolü aldı, Netanyahu döneminin yasaları için iptal süreci başladı

İsrail basını: Muhalefet kontrolü aldı, Netanyahu döneminin yasaları için iptal süreci başladı

Sputnik Türkiye

İsrail basınında yer alan haberlerde ülkedeki genel seçimlerin ardından meclisin çoğunluğunu ele geçiren muhalefet blokunun, Benyamin Netanyahu'nun hükümetinin... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T13:56+0300

2026-11-18T13:56+0300

2026-11-18T13:56+0300

dünya

benyamin netanyahu

gadi eisenkot

naftali bennett

meclis genel kurulu

i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından Meclis Başkanlığı'nı da kazanarak parlamentoda kontrolü ele geçiren muhalefet bloku, geçici Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin son 4 yılda çıkardığı bazı önemli yasaları yürürlükten kaldırmak için harekete geçti.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğündeki "değişim bloğu", Meclis Genel Kurulu'nun gündemini belirleyerek Netanyahu hükümetinin tartışmalı düzenlemelerini hedef alan yasa tasarılarını gündeme taşıdı.Meclis komisyonlarının kontrolünü ele geçiren muhalefet bloku, Yashar Partisi milletvekili Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından yasama gündeminde de belirleyici konuma geldi. Blok, ilk adım olarak Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerini yürürlükten kaldırmayı amaçlayan tasarıları gündeme aldı.Netanyahu'nun oluşturduğu koalisyon hükümeti döneminde kabul edilen dört önemli yasanın iptalini öngören tasarılar, ön oylama için Genel Kurul gündemine alındı. Hakim Seçim Komitesi'nin yapısını değiştirmeyi öngören tasarı, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 47'ye karşı 63 oyla ilk okumadan geçti.Yargı ve iletişim düzenlemeleri de hedefteGündeme alınan diğer tasarılar arasında, karar alma usullerini düzenleyen Yargı Temel Kanunu'ndaki bir maddenin yürürlükten kaldırılması ve kanunun orijinal metnine döndürülmesi de bulunduğu aktarılan haberde, ayrıca Mahkemeler Kanunu'na eklenen bir maddenin ve Başsavcılık Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin de Genel Kurul'da görüşülmesi beklenildiği aktarıldı.Dördüncü tasarı ise Yayın ve İletişim Otoritesi'nin kurulmasını ve İletişim Kanunu'nda yapılan değişiklikleri hedef alıyor. Tasarıyla söz konusu düzenlemelerin iptal edilerek kanunun önceki haline döndürülmesi amaçlanıyor.Meclis gündeminde Netanyahu'nun Likud Partisi milletvekili Ofir Katz tarafından sunulan iki ayrı tasarı da bulunuyor. Bunlardan biri, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımayı reddeden veya bu tanımı inkar eden milletvekillerinin Meclis tarafından üyelik haklarının elinden alınabilmesini öngörüyor. Diğer tasarı ise kamusal alanlarda ve eğitim kurumlarında tefillin takılmasına müdahale edilmesini engellemeyi amaçlıyor.Muhalefet yasama gündeminde kontrolü artırdıHaaretz gazetesinin haberinde, Meclis Başkanlığı'nın el değiştirmesinin Netanyahu'nun parlamento üzerindeki hakimiyetini zayıflattığı ve hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Eisenkot'un yasama gündeminde daha fazla söz sahibi olmasını sağladığı belirtildi.Muhalefet bloku, komisyonlar ve Genel Kurul gündemi üzerindeki kontrolü sayesinde Meclis çalışmalarını denetleme, tartışmaları yönlendirme ve oylama takvimini belirleme imkanını elde etti.Meclis Düzenleme Komitesi'nin yargı reformu ve iletişim kanunuyla ilgilenecek iki ayrı komisyonun kurulmasını onaylaması bekleniyor.Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Eisenkot öncülüğündeki değişim bloku liderleri Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Liberman ve Yair Lapid'in bir araya geleceğini bildirdi.Muhalefet bloku tarafından Meclis Başkanlığı için aday gösterilen Yashar Partisi milletvekili Matan Kahana, yapılan oylamada Netanyahu liderliğindeki koalisyonun desteklediği Likud milletvekili Ofir Katz'ı geride bırakarak Meclis Başkanı seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/israil-meclisinde-muhalefet-kazandi-matan-kahana-meclis-baskani-secildi-1110412138.html

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benyamin netanyahu, gadi eisenkot, naftali bennett, meclis genel kurulu, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)