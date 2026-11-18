https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/irandan-abdye-uyari-saldirilara-daha-sert-karsilik-verecegiz-1110428882.html
İran'dan ABD'ye uyarı: 'Saldırılara daha sert karşılık vereceğiz'
İran'dan ABD'ye uyarı: 'Saldırılara daha sert karşılık vereceğiz'
Sputnik Türkiye
İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi, ABD'nin ülkesine yeniden saldırması halinde verilecek askeri karşılığın coğrafi sınırlarla kısıtlı olmayacağını... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T19:05+0300
2026-11-18T19:05+0300
2026-11-18T19:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
hürmüz boğazı
i̇ran
i̇ran ordusu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
uss theodore roosevelt
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İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin askeri hareketliliğini yakından takip ettiklerini belirterek kara, deniz, hava ve hava savunma birliklerinin hazırlık seviyesinin sürekli artırıldığını bildirdi.Hatemi, üst düzey komutanlara verilen talimatlar doğrultusunda muhtemel saldırılara karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.ABD'ye yönelik uyarısında ise şu ifadeleri kullandı:Karşı tarafın yanlış hesap yapmamasını umduğunu belirten Hatemi, aksi halde herkese uyarı niteliğinde olacak bir ders verileceğini söyledi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin bölgeye ulaştığını doğruladı. Böylece bölgedeki Amerikan uçak gemilerinin sayısı üçe yükseldi.İran'dan ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğü iddiasıİran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü öne sürdü.Ordunun halkla ilişkiler birimi, İHA'nın ülkenin güneydoğusunda konuşlandırılan yerli hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Operasyonun entegre hava savunma ağı üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.İran'ın iddiası bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken Washington yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Başkan Yardımcısı Yadullah Javani ise füze ve elektronik harp teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası çevresinde gelişmiş İHA'ları vurabilecek kapasiteye ulaştıklarını savundu.Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarBölgedeki askeri hareketlilik, ABD'nin salı günü Keşm Adası'ndaki mevzilere hava saldırıları düzenlemesinin ardından devam etti.Söz konusu saldırılardan önce İran, bölgedeki Amerikan askeri tesislerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirmişti.Öte yandan, uluslararası deniz ticareti açısından önemli bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlendiğine ilişkin haberler de gündeme geldi.ABD yönetimi, bölgedeki askeri personelini ve müttefiklerinin çıkarlarını koruyacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kalibaftan-abd-basinina-cift-kullanimli-baraj-yaniti-ayni-mantigi-uygulayacagiz-1110389025.html
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hürmüz boğazı
i̇ran
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abd, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ran ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), uss theodore roosevelt
abd, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ran ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), uss theodore roosevelt
İran'dan ABD'ye uyarı: 'Saldırılara daha sert karşılık vereceğiz'
İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi, ABD'nin ülkesine yeniden saldırması halinde verilecek askeri karşılığın coğrafi sınırlarla kısıtlı olmayacağını açıkladı. Hatemi, Washington'ın bölgedeki askeri varlığını artırdığını belirtirken İran ordusunun olası saldırılara karşı hazırlıklarını tamamladığını söyledi.
İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin askeri hareketliliğini yakından takip ettiklerini belirterek kara, deniz, hava ve hava savunma birliklerinin hazırlık seviyesinin sürekli artırıldığını bildirdi.
Hatemi, üst düzey komutanlara verilen talimatlar doğrultusunda muhtemel saldırılara karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.
ABD'ye yönelik uyarısında ise şu ifadeleri kullandı:
Düşman yeniden harekete geçerse, kendisi ve destekçileri, coğrafi sınırlama olmaksızın çok daha ezici ve sert bir karşılıkla karşılaşacaktır.
Karşı tarafın yanlış hesap yapmamasını umduğunu belirten Hatemi, aksi halde herkese uyarı niteliğinde olacak bir ders verileceğini söyledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin bölgeye ulaştığını doğruladı. Böylece bölgedeki Amerikan uçak gemilerinin sayısı üçe yükseldi.
İran'dan ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğü iddiası
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü öne sürdü.
Ordunun halkla ilişkiler birimi, İHA'nın ülkenin güneydoğusunda konuşlandırılan yerli hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Operasyonun entegre hava savunma ağı üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
İran'ın iddiası bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken Washington yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Başkan Yardımcısı Yadullah Javani ise füze ve elektronik harp teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası çevresinde gelişmiş İHA'ları vurabilecek kapasiteye ulaştıklarını savundu.
Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılar
Bölgedeki askeri hareketlilik, ABD'nin salı günü Keşm Adası'ndaki mevzilere hava saldırıları düzenlemesinin ardından devam etti.
Söz konusu saldırılardan önce İran, bölgedeki Amerikan askeri tesislerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirmişti.
Öte yandan, uluslararası deniz ticareti açısından önemli bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlendiğine ilişkin haberler de gündeme geldi.
ABD yönetimi, bölgedeki askeri personelini ve müttefiklerinin çıkarlarını koruyacağını açıkladı.