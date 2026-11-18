https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/irandan-abdye-uyari-saldirilara-daha-sert-karsilik-verecegiz-1110428882.html

İran'dan ABD'ye uyarı: 'Saldırılara daha sert karşılık vereceğiz'

İran'dan ABD'ye uyarı: 'Saldırılara daha sert karşılık vereceğiz'

Sputnik Türkiye

İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi, ABD'nin ülkesine yeniden saldırması halinde verilecek askeri karşılığın coğrafi sınırlarla kısıtlı olmayacağını... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T19:05+0300

2026-11-18T19:05+0300

2026-11-18T19:05+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇ran ordusu

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

uss theodore roosevelt

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İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin askeri hareketliliğini yakından takip ettiklerini belirterek kara, deniz, hava ve hava savunma birliklerinin hazırlık seviyesinin sürekli artırıldığını bildirdi.Hatemi, üst düzey komutanlara verilen talimatlar doğrultusunda muhtemel saldırılara karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.ABD'ye yönelik uyarısında ise şu ifadeleri kullandı:Karşı tarafın yanlış hesap yapmamasını umduğunu belirten Hatemi, aksi halde herkese uyarı niteliğinde olacak bir ders verileceğini söyledi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin bölgeye ulaştığını doğruladı. Böylece bölgedeki Amerikan uçak gemilerinin sayısı üçe yükseldi.İran'dan ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğü iddiasıİran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü öne sürdü.Ordunun halkla ilişkiler birimi, İHA'nın ülkenin güneydoğusunda konuşlandırılan yerli hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Operasyonun entegre hava savunma ağı üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.İran'ın iddiası bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken Washington yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Başkan Yardımcısı Yadullah Javani ise füze ve elektronik harp teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası çevresinde gelişmiş İHA'ları vurabilecek kapasiteye ulaştıklarını savundu.Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarBölgedeki askeri hareketlilik, ABD'nin salı günü Keşm Adası'ndaki mevzilere hava saldırıları düzenlemesinin ardından devam etti.Söz konusu saldırılardan önce İran, bölgedeki Amerikan askeri tesislerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirmişti.Öte yandan, uluslararası deniz ticareti açısından önemli bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlendiğine ilişkin haberler de gündeme geldi.ABD yönetimi, bölgedeki askeri personelini ve müttefiklerinin çıkarlarını koruyacağını açıkladı.

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abd

hürmüz boğazı

i̇ran

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abd, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ran ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), uss theodore roosevelt