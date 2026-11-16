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Irak'ta petrol kaçakçılığı soruşturması: Silahlı örgüte çekilme talimatı
Irak'ta petrol kaçakçılığı soruşturması: Silahlı örgüte çekilme talimatı
Sputnik Türkiye
Irak hükümeti, petrol kaçakçılığı soruşturması kapsamında Ketaib Hizbullah örgütüne Babil vilayetindeki Curf en-Nasr bölgesinden çekilmesi için süre tanıdı... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T20:50+0300
2026-11-16T20:50+0300
dünya
ortadoğu
irak
babil
i̇ran
ketaib hizbullah
haşdi şabi
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Irak hükümeti, Babil vilayetinde yürütülen petrol kaçakçılığı soruşturmasının ardından silahlı örgüt Ketaib Hizbullah'ın bölgeden çekilmesini istedi. Kararın, istihbarat birimlerinin petrol kaçakçılığı şüphesine ilişkin tespitleri üzerine Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla alındığı belirtildi.Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, Irak Haber Ajansına (INA) yaptığı açıklamada, örgüte tanınan sürenin yakında dolacağını ancak ordunun bölgeye ne zaman gireceğinin henüz belli olmadığını söyledi.Soruşturma kapsamında belirlenen altı noktada inceleme yapan komisyon, petrol boru hatlarına müdahale edildiğine ilişkin bulgulara ulaştı.Dokuz yetkili görevden alındıBaşbakan Zeydi, soruşturma dosyasının yargıya sevk edilmesini ve petrol taşıyan tankerlerin bölgeden çıkışının engellenmesini istedi.11 Kasım'da kurulan soruşturma komisyonunun bulgularının değerlendirilmesinin ardından, aralarında Babil Emniyet Müdürü ve vilayetteki Haşdi Şabi komutanının da bulunduğu dokuz yetkili görevden alındı.Ketaib Hizbullah ise petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek bölgedeki tesislerin askeri araçlara yakıt sağlamak amacıyla kullanıldığını savundu.Hükümet Sözcüsü Abudi, soruşturmanın başka bölgeleri de kapsadığını ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon yürütüldüğünü belirtti.Abudi, Irak ordusunun IKBY kontrolündeki bazı bölgelere de girebileceğini ancak henüz böyle bir emir verilmediğini söyledi.Ketaib HizbullahKetaib Hizbullah, 2014'ten bu yana Curf en-Nasr bölgesinde güçlü bir askeri varlık bulunduruyor.Bağdat yönetimiyle örgüt arasındaki anlaşmazlık, hükümetin silahlı grupları devlet denetimine alma girişimleriyle son dönemde büyüdü. Başbakan Ali ez-Zeydi'nin silahların teslim edilmesi yönündeki talebini kabul etmeyen Ketaib Hizbullah, bu kez kontrolünde tuttuğu bölgede ortaya atılan petrol kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.Örgüt, suçlamaların kendisini silahsızlandırmak amacıyla ortaya atıldığını savunurken, hükümet bölgenin kontrolünü güvenlik güçlerine devretmek istiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/sirbistanda-secimi-kazanan-ogrenci-hareketi-iktidara-hazirlaniyor-1110374798.html
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ortadoğu, irak, babil, i̇ran, ketaib hizbullah, haşdi şabi
ortadoğu, irak, babil, i̇ran, ketaib hizbullah, haşdi şabi

Irak'ta petrol kaçakçılığı soruşturması: Silahlı örgüte çekilme talimatı

20:50 16.11.2026
© AP Photo / Hadi MizbanIrak'taki Şii milis yapıların yer aldığı 'İslami Direniş', ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasının ardından silahlarını teslim etmeyeceğini açıkladı.
Irak'taki Şii milis yapıların yer aldığı 'İslami Direniş', ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasının ardından silahlarını teslim etmeyeceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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Irak hükümeti, petrol kaçakçılığı soruşturması kapsamında Ketaib Hizbullah örgütüne Babil vilayetindeki Curf en-Nasr bölgesinden çekilmesi için süre tanıdı. Orduya bölgeye girme talimatı verilirken, örgüt suçlamaları reddetti.
Irak hükümeti, Babil vilayetinde yürütülen petrol kaçakçılığı soruşturmasının ardından silahlı örgüt Ketaib Hizbullah'ın bölgeden çekilmesini istedi. Kararın, istihbarat birimlerinin petrol kaçakçılığı şüphesine ilişkin tespitleri üzerine Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla alındığı belirtildi.
Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, Irak Haber Ajansına (INA) yaptığı açıklamada, örgüte tanınan sürenin yakında dolacağını ancak ordunun bölgeye ne zaman gireceğinin henüz belli olmadığını söyledi.
Soruşturma kapsamında belirlenen altı noktada inceleme yapan komisyon, petrol boru hatlarına müdahale edildiğine ilişkin bulgulara ulaştı.
Abudi, komisyonun tespitlerine ilişkin "Soruşturma komisyonu, bölgeden geçen boru hatlarına açıkça müdahale edildiğini ve bu müdahalenin izlerinin gömülerek gizlenmeye çalışıldığını tespit etti" ifadelerini kullandı.

Dokuz yetkili görevden alındı

Başbakan Zeydi, soruşturma dosyasının yargıya sevk edilmesini ve petrol taşıyan tankerlerin bölgeden çıkışının engellenmesini istedi.
11 Kasım'da kurulan soruşturma komisyonunun bulgularının değerlendirilmesinin ardından, aralarında Babil Emniyet Müdürü ve vilayetteki Haşdi Şabi komutanının da bulunduğu dokuz yetkili görevden alındı.
Ketaib Hizbullah ise petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek bölgedeki tesislerin askeri araçlara yakıt sağlamak amacıyla kullanıldığını savundu.
Hükümet Sözcüsü Abudi, soruşturmanın başka bölgeleri de kapsadığını ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon yürütüldüğünü belirtti.
Abudi, Irak ordusunun IKBY kontrolündeki bazı bölgelere de girebileceğini ancak henüz böyle bir emir verilmediğini söyledi.

Ketaib Hizbullah

Ketaib Hizbullah, 2014'ten bu yana Curf en-Nasr bölgesinde güçlü bir askeri varlık bulunduruyor.
Bağdat yönetimiyle örgüt arasındaki anlaşmazlık, hükümetin silahlı grupları devlet denetimine alma girişimleriyle son dönemde büyüdü. Başbakan Ali ez-Zeydi'nin silahların teslim edilmesi yönündeki talebini kabul etmeyen Ketaib Hizbullah, bu kez kontrolünde tuttuğu bölgede ortaya atılan petrol kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Örgüt, suçlamaların kendisini silahsızlandırmak amacıyla ortaya atıldığını savunurken, hükümet bölgenin kontrolünü güvenlik güçlerine devretmek istiyor.
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