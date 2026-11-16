https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/irakta-petrol-kacakciligi-sorusturmasi-silahli-orgute-cekilme-talimati-1110379468.html

Irak'ta petrol kaçakçılığı soruşturması: Silahlı örgüte çekilme talimatı

Irak'ta petrol kaçakçılığı soruşturması: Silahlı örgüte çekilme talimatı

Sputnik Türkiye

Irak hükümeti, petrol kaçakçılığı soruşturması kapsamında Ketaib Hizbullah örgütüne Babil vilayetindeki Curf en-Nasr bölgesinden çekilmesi için süre tanıdı... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T20:50+0300

2026-11-16T20:50+0300

2026-11-16T20:50+0300

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Irak hükümeti, Babil vilayetinde yürütülen petrol kaçakçılığı soruşturmasının ardından silahlı örgüt Ketaib Hizbullah'ın bölgeden çekilmesini istedi. Kararın, istihbarat birimlerinin petrol kaçakçılığı şüphesine ilişkin tespitleri üzerine Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla alındığı belirtildi.Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, Irak Haber Ajansına (INA) yaptığı açıklamada, örgüte tanınan sürenin yakında dolacağını ancak ordunun bölgeye ne zaman gireceğinin henüz belli olmadığını söyledi.Soruşturma kapsamında belirlenen altı noktada inceleme yapan komisyon, petrol boru hatlarına müdahale edildiğine ilişkin bulgulara ulaştı.Dokuz yetkili görevden alındıBaşbakan Zeydi, soruşturma dosyasının yargıya sevk edilmesini ve petrol taşıyan tankerlerin bölgeden çıkışının engellenmesini istedi.11 Kasım'da kurulan soruşturma komisyonunun bulgularının değerlendirilmesinin ardından, aralarında Babil Emniyet Müdürü ve vilayetteki Haşdi Şabi komutanının da bulunduğu dokuz yetkili görevden alındı.Ketaib Hizbullah ise petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek bölgedeki tesislerin askeri araçlara yakıt sağlamak amacıyla kullanıldığını savundu.Hükümet Sözcüsü Abudi, soruşturmanın başka bölgeleri de kapsadığını ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon yürütüldüğünü belirtti.Abudi, Irak ordusunun IKBY kontrolündeki bazı bölgelere de girebileceğini ancak henüz böyle bir emir verilmediğini söyledi.Ketaib HizbullahKetaib Hizbullah, 2014'ten bu yana Curf en-Nasr bölgesinde güçlü bir askeri varlık bulunduruyor.Bağdat yönetimiyle örgüt arasındaki anlaşmazlık, hükümetin silahlı grupları devlet denetimine alma girişimleriyle son dönemde büyüdü. Başbakan Ali ez-Zeydi'nin silahların teslim edilmesi yönündeki talebini kabul etmeyen Ketaib Hizbullah, bu kez kontrolünde tuttuğu bölgede ortaya atılan petrol kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.Örgüt, suçlamaların kendisini silahsızlandırmak amacıyla ortaya atıldığını savunurken, hükümet bölgenin kontrolünü güvenlik güçlerine devretmek istiyor.

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