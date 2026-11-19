https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/icisleri-bakani-ciftci-kirmizi-bultenle-aranan-iki-firariyi-bulgaristandan-ulkemize-getirdik-1110474025.html
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan'dan ülkemize getirdik
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan'dan ülkemize getirdik
Sputnik Türkiye
Kırmızı bültenle aranan Emre Yalvan ve Murat Saydam, Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edildi. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T19:06+0300
2026-11-19T19:06+0300
2026-11-19T19:06+0300
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 60 farklı suça karıştığı belirtilen ve kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile Murat Saydam'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.Bakan Çiftçi, ''Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan’dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı'' dedi.İçişleri Bakanlığından açıklamaİçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığının koordinasyonunda çalışma yürütüldüğü belirtildi.Yürütülen çalışmalar sonucunda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kırmızı bültenle, 11 ayrı suçtan ise ulusal seviyede aranan ve 60 farklı suça karıştığı tespit edilen yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadesinin sağlandığı kaydedildi.Ayrıca uyuşturucu madde ticareti, kişiyi cebir, tehdit veya hileyle hürriyetinden yoksun bırakma, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, silahla tehdit ve hakaret suçlarından kırmızı bültenle aranan Murat Saydam'ın da Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/yunanistanda-yakalanip-turkiyeye-getirilmisti-yeni-nesil-suc-orgutu-elebasi-sercan-sayal-adliyede-1110325246.html
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mustafa çiftçi, bulgaristan, türkiye, suç, suç örgütü, organize suç örgütü, suç kaydı
mustafa çiftçi, bulgaristan, türkiye, suç, suç örgütü, organize suç örgütü, suç kaydı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan'dan ülkemize getirdik
Kırmızı bültenle aranan Emre Yalvan ve Murat Saydam, Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 60 farklı suça karıştığı belirtilen ve kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile Murat Saydam'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.
Bakan Çiftçi, ''Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan’dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı'' dedi.
İçişleri Bakanlığından açıklama
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığının koordinasyonunda çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kırmızı bültenle, 11 ayrı suçtan ise ulusal seviyede aranan ve 60 farklı suça karıştığı tespit edilen yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadesinin sağlandığı kaydedildi.
Ayrıca uyuşturucu madde ticareti, kişiyi cebir, tehdit veya hileyle hürriyetinden yoksun bırakma, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, silahla tehdit ve hakaret suçlarından kırmızı bültenle aranan Murat Saydam'ın da Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.